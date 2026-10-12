Flughafen Salzburg saniert PFAS-Belastung aus Löschwasser für 50 Millionen Euro

Am Flughafen Salzburg läuft seit Ende September die Hauptsanierung einer PFAS-Belastung, die über viele Jahre durch Löschwasser der Flughafenfeuerwehr entstanden ist. Bei Übungen war der langlebige Chemikalien-Komplex ungehindert im Boden versickert. Die Sanierung soll insgesamt 50 Millionen Euro kosten, 30 Millionen Euro davon sollen aus dem Altlastensanierungsfonds kommen.

Dichtwand, Bodenaustausch und neue Reinigungsanlage

Im Zentrum der Sanierungsarbeiten steht der Umgang mit stark belastetem Erdreich. Insgesamt 82.000 Tonnen Erde müssen vom Flughafengelände entfernt werden, das entspricht nach Angaben der Verantwortlichen etwa 6.000 Lkw-Fahrten. Zusätzlich ist der Bau einer 25 Meter tiefen Betonwand geplant, die zur Abdichtung über eine Länge von fast einem Kilometer errichtet werden soll.

Ergänzend dazu plant der Flughafen eine Abdichtung der Oberfläche sowie den Bau einer neuen Grundwasserreinigungsanlage. Diese Maßnahmen sollen gemeinsam verhindern, dass weiterhin PFAS-belastetes Wasser in den Untergrund und das Grundwasser gelangt. Für Anrainerinnen und Anrainer bedeuten die Bauarbeiten über die gesamte Dauer Lärm und Erschütterungen.

Eine zentrale offene Frage betrifft den Verbleib der ausgehobenen Erde. In Österreich existiert bislang keine Deponieverordnung für PFAS-belastetes Erdreich, wodurch der weitere Entsorgungsweg der 82.000 Tonnen Material derzeit nicht geregelt ist.

PFAS als langlebige Umweltbelastung

PFAS, kurz für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, sind eine Gruppe synthetischer Chemikalien, die in der Industrie seit Jahrzehnten wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften eingesetzt werden. Genau diese Eigenschaften machen die Stoffe in der Umwelt äußerst stabil: Sie bauen sich kaum ab und reichern sich im Boden sowie im Grundwasser an, weshalb sie häufig als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet werden.

In Löschschäumen wurden PFAS-Verbindungen über lange Zeit eingesetzt, weil sie Brände besonders wirksam ersticken können. An Flughäfen, Militärstandorten und Feuerwehrübungsplätzen kam es dadurch in vielen Ländern zu ähnlichen Belastungssituationen, da bei Übungseinsätzen große Mengen Löschwasser direkt in den Boden gelangten. Die Sanierung solcher Standorte gilt allgemein als technisch aufwendig, da sich die Chemikalien großflächig und in unterschiedlichen Bodentiefen verteilen können.

Grundsätzlich erfordert die Sanierung PFAS-belasteter Flächen meist eine Kombination mehrerer Maßnahmen: den Austausch stark belasteten Materials, bauliche Barrieren gegen die weitere Ausbreitung im Untergrund sowie technische Anlagen zur Reinigung von Grund- und Sickerwasser. Welche Methode im Einzelfall zum Einsatz kommt, hängt von der Ausdehnung der Belastung, der Bodenbeschaffenheit und der Nähe zu Trinkwasserressourcen ab.

Rolle des Altlastensanierungsfonds

Der Altlastensanierungsfonds ist in Österreich jenes Instrument, über das Sanierungen von Altlasten wie belasteten Industrie- oder Deponiestandorten finanziell unterstützt werden können. Die Mittel stammen unter anderem aus einem Beitrag, der auf die Ablagerung und den Export von Abfällen erhoben wird. Grundsätzlich werden über den Fonds Sanierungsprojekte gefördert, bei denen eine Gefährdung von Umwelt oder Gesundheit festgestellt wurde und eine Sanierung im öffentlichen Interesse liegt. Die Höhe der Förderung richtet sich dabei nach den Gesamtkosten sowie nach den rechtlichen Rahmenbedingungen für die jeweilige Altlast.