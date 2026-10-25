Flugpolizei Klagenfurt verzeichnet 400 Prozent mehr Waldbrandeinsätze als im Vorjahr

Die Flugpolizeieinsatzstelle des Innenministeriums am Flughafen Klagenfurt verzeichnet heuer eine deutliche Zunahme ihrer Einsätze. Besonders auffällig ist der Anstieg bei der Bekämpfung von Waldbränden: Die Zahl dieser Einsätze stieg im Vergleich zum Vorjahr um 400 Prozent. In absoluten Zahlen wurden bis zu 40 Waldbrände gezählt, darunter ein mehrere Tage andauernder Brand im Lesachtal.

Großeinsatz im Lesachtal

Bei der Bekämpfung des Waldbrands im Lesachtal kamen zeitweise bis zu sechs Hubschrauber aus verschiedenen Bundesländern zum Einsatz. Insgesamt wurden mehrere Millionen Liter Wasser ausgebracht. Um das Brandgeschehen auch in der Dunkelheit im Blick zu behalten, führten die Besatzungen Kontrollflüge mit Wärmebildkameras in den Nächten durch.

Waldbrandeinsätze machen mittlerweile 20 Prozent der Gesamteinsätze der Flugpolizei Klagenfurt aus. Den größten Anteil haben jedoch sicherheitspolizeiliche Einsätze mit 50 Prozent, gefolgt von kriminalpolizeilichen Einsätzen mit 30 Prozent. Im Durchschnitt verzeichnet der Stützpunkt drei Einsätze pro Tag, das Team steht dafür rund um die Uhr bereit.

Personal und Ausrüstung am Kärntner Stützpunkt

Am Standort Klagenfurt sind sieben Piloten und 14 Flight-Operatoren stationiert. Die Flight-Operatoren wurden zusätzlich als Flugretter und Polizeibergführer für den Einsatz in alpinem Gelände ausgebildet. Für die Einsätze stehen zwei Polizeihubschrauber des Innenministeriums zur Verfügung. Einer der Einsatzpiloten am Standort ist Klaus Jäger.

Klagenfurt zählt zu den drei Schwerpunktstandorten der Flugpolizei in Österreich. An diesen Standorten findet auch die Ausbildung des fliegenden Personals statt. Jährlich bewerben sich zwischen 150 und 300 Personen um einen Ausbildungsplatz als Pilotin oder Pilot. Die Ausbildung selbst dauert vier Jahre, aktuell durchlaufen fünf angehende Piloten diesen Weg.

Organisation der Flugpolizei in Österreich

Die Flugpolizei ist dem Innenministerium unterstellt und unterstützt bundesweit sicherheits- und kriminalpolizeiliche Aufgaben aus der Luft. Üblicherweise übernehmen die Besatzungen neben der Verbrechensbekämpfung auch Aufgaben bei der Suche nach vermissten Personen, bei Rettungseinsätzen im alpinen Gelände sowie bei der Unterstützung von Einsatzkräften am Boden. Bei größeren Schadensereignissen wie ausgedehnten Waldbränden werden Hubschrauber häufig bundesländerübergreifend eingesetzt, da die Kapazitäten einzelner Stützpunkte bei lang andauernden Lagen schnell ausgeschöpft sein können.

Grundsätzlich erfordert der Flugdienst der Polizei eine mehrjährige, spezialisierte Ausbildung, die neben der fliegerischen Qualifikation auch Kenntnisse in Bereichen wie Rettungstechnik oder alpiner Rettung umfassen kann. Die hohe Zahl an Bewerbungen im Verhältnis zu den verfügbaren Ausbildungsplätzen spiegelt dabei die begrenzten Kapazitäten wider, die ein solcher Spezialdienst mit sich bringt. Die Einteilung in Schwerpunktstandorte dient dazu, Ausbildung, Wartung und Einsatzbereitschaft an zentralen Stellen zu bündeln, von denen aus auch umliegende Regionen abgedeckt werden können.