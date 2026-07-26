Frastanz: Autofahrer prallt gegen Hauswand und wird ins Spital eingeliefert

Auto kommt in Frastanz von Straße ab und prallt gegen Hauswand

In Frastanz ist am Sonntagmorgen ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr.

Der Lenker war auf der Strecke von Feldkirch nach Maria Grün unterwegs, als er links von der Straße abkam. Das Fahrzeug geriet in den Vorgarten eines Hauses und stieß gegen die Hauswand.

Der Fahrer wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.