Frauenservice Wien meldet 20 Prozent mehr Beratungskontakte seit März

Frauenservice Wien verzeichnet deutlichen Anstieg bei Beratungskontakten

Das Frauenservice Wien meldet seit März rund ein Fünftel mehr Beratungskontakte als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch der 24-Stunden-Frauennotruf verzeichnet derzeit deutlich mehr Anrufe.

Wie Laura Wimmer, Mitarbeiterin beim Frauenservice Wien, mitteilt, betreffen die Beratungsanfragen vor allem psychische Gewalt, körperliche Gewalt und sexualisierte Gewalt.

Weitere Einrichtungen berichten von mehr Klientinnen

Auch andere Wiener Einrichtungen verzeichnen einen Zuwachs. Die Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt teilte auf Anfrage des ORF Wien mit, mehr Klientinnen zu betreuen. Ebenso melden die Frauenzentren des Österreichischen Integrationsfonds sowie die Wiener Frauenhäuser eine gestiegene Zahl an Klientinnen.

Vergleich mit England

Statistiken aus England zeigen einen Anstieg der Gewalt an Frauen im zeitlichen Umfeld von Spielen des englischen Männerfußballteams. Zuletzt endete eine Männer-Fußballweltmeisterschaft.