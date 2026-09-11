Freibäder in Oberösterreich verzeichnen deutlichen Besucheranstieg in der Saison 2026

Die Freibäder in Oberösterreich haben in der Saison 2026 deutlich mehr Besucherinnen und Besucher gezählt als im Vorjahr. In Linz kamen von Mai bis Ende August rund 16 Prozent mehr Badegäste als 2025. Auch im Solarbad Altmünster am Traunsee stieg die Besucherzahl um etwa 13 Prozent.

Deutliches Plus an den Badeseen und in den Bädern

Die LINZ AG registrierte für die Linzer Freibäder ein deutliches Besucherplus, eine endgültige Bilanz für die gesamte Saison liegt jedoch noch nicht vor. Im Solarbad Altmünster führt Betreiberin Eleonore Schütze den Anstieg auf viele Sonnentage zurück.

Auch im Welldorado Wels war die Nachfrage hoch: Am stärksten besuchten Tag kamen dort rund 5.500 Gäste. Im Jahr 2025 hatte die Stadt Wels insgesamt rund 70.700 Besucherinnen und Besucher gezählt, für 2026 wird mit einer deutlich höheren Zahl gerechnet, konkrete Werte liegen dazu noch nicht vor. Betreiber Lulzim Fejzullahi beobachtet daneben einen längerfristigen Trend: Immer mehr junge Leute würden sich zu Hause einen eigenen Pool bauen.

Bürgermeister Christian Penn (SPÖ) verwies darauf, dass der Betrieb eines Freibads wirtschaftlich anspruchsvoll bleibt. Eine schwarze Null sei im Freibadbetrieb nie zu erreichen. Unabhängig davon entschieden sich 2026 viele Gäste für den Kauf von Saisonkarten.

Zum Ausklang der Saison öffnet sich im Freibad Eferding traditionell auch das Becken für Vierbeiner: Am 19. September dürfen dort Hunde gegen eine freiwillige Spende ins Wasser.

Wetterlage als zentraler Faktor für Freibadsaisonen

Grundsätzlich hängt die Besucherzahl von Freibädern maßgeblich von der Anzahl sonniger und warmer Tage in den Sommermonaten ab. Bereits einzelne besonders heiße Wochenenden können sich deutlich auf die Jahresbilanz eines Bades auswirken, da an solchen Tagen die höchsten Besucherzahlen erreicht werden. Umgekehrt führen verregnete oder kühle Abschnitte im Mai oder Juni häufig zu spürbaren Rückgängen gegenüber Vorjahren mit ähnlicher Struktur.

Für Betreiber öffentlicher Bäder bedeutet diese Wetterabhängigkeit eine besondere wirtschaftliche Herausforderung. Fixkosten für Personal, Wasseraufbereitung, Energie und Instandhaltung fallen unabhängig von der tatsächlichen Besucherzahl an. Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Saisonkarten schwanken hingegen stark mit der Witterung. In vielen Gemeinden werden Freibäder deshalb nicht gewinnorientiert geführt, sondern als freiwillige Leistung der öffentlichen Daseinsvorsorge verstanden, die bewusst mit einem laufenden Zuschussbedarf kalkuliert wird.

Saisonkarten spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle für die Kalkulationssicherheit der Betreiber. Da sie bereits zu Saisonbeginn erworben werden, sorgen sie unabhängig vom weiteren Wetterverlauf für einen gewissen Grundumsatz. Für Gäste bieten sie zudem einen finanziellen Vorteil, wenn das Bad im Lauf des Sommers häufiger besucht wird.

Auch der private Poolbau, wie ihn Betreiber in Wels als Trend wahrnehmen, wird von Fachleuten regelmäßig als möglicher Einflussfaktor auf die Besucherzahlen öffentlicher Bäder diskutiert. Ein eigener Pool im Garten kann insbesondere bei kurzfristigem Badebedarf eine Alternative zum Freibadbesuch darstellen. Gleichzeitig bleiben öffentliche Bäder durch ihre Ausstattung mit Rutschen, Sportbecken, Liegewiesen oder gastronomischen Angeboten für viele Familien und Jugendliche attraktiv, die ein größeres Raumangebot und soziale Treffpunkte suchen.

Aktionen wie das abschließende Hundebaden am Saisonende gehören in vielen Gemeinden zum festen Ablauf, bevor Freibäder für den Winter geschlossen und die Becken geleert werden. Solche Termine markieren häufig den symbolischen Abschluss der Freibadsaison, bevor im folgenden Frühjahr die Vorbereitungen für die nächste Öffnung beginnen.