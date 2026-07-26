Fünf Jugendliche nach Ausweichmanöver vor Reh auf B49 verletzt

Auf der B49 in Baumgarten an der March im Bezirk Gänserndorf ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Fünf junge Insassen eines Pkw waren beteiligt, drei von ihnen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei sprang ein Reh auf die Fahrbahn. Der 18-jährige Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf versuchte, dem Tier auszuweichen.

Auto landete in Hausgarten

Das Fahrzeug schlitterte über das Bankett und einen Gehsteig in eine Grundstückseinfriedung. Mit der rechten Hecktür wurde das Auto in einen Betonsockel katapultiert, dabei wurde ein Stromverteilerkasten total beschädigt. Der Wagen kam schließlich im Garten eines Hauses zum Stillstand.

Die drei Insassen auf der Rücksitzbank mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle drei wurden verletzt. Der Lenker sowie der 17-jährige Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Gänserndorf, blieben unverletzt.

Drei Verletzte in Krankenhäusern

Ein 17-Jähriger aus Wien wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf wurde in die Wiener Klinik Donaustadt transportiert. Ein weiterer 17-Jähriger wurde vom Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Landesklinikum St. Pölten geflogen.