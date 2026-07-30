Gastpatientenstreit: Wiener Handelsgericht verhandelt über abgesagten OP-Termin nach 15 Monaten Wartezeit

Gastpatientenstreit: Verhandlung vor Wiener Handelsgericht beginnt

Im sogenannten Gastpatientenstreit zwischen Wien und Niederösterreich beginnt am 30. Juli 2026 die Verhandlung vor dem Wiener Handelsgericht. Den Auftakt bildet eine vorbereitende Tagsatzung, die für eine Stunde anberaumt ist.

Die Klage wird vom Land Niederösterreich unterstützt. Sie war ursprünglich beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien eingebracht worden.

Zuständigkeitsfrage klärte sich erst nach mehreren Instanzen

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen erklärte sich im März für nicht zuständig und verwies den Fall an das Handelsgericht. Dieses sah sich im April ebenfalls nicht zuständig. Erst nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts wurde die Zuständigkeit des Handelsgerichts festgelegt.

Operationstermin nach 15 Monaten abgesagt

Hintergrund der Klage ist der Fall eines Patienten aus dem Bezirk Mistelbach. Er war im Jänner 2024 bei einem Wiener Krankenhaus als „zur Aufnahme vorgemerkt“ registriert worden und hatte einen Operationstermin erhalten. Nach rund 15 Monaten Wartezeit wurde dieser Termin abgesagt. Als Begründung wurde angeführt, dass der Mann seinen Hauptwohnsitz in Niederösterreich habe.

Der Patient macht nun einen Schadenersatzanspruch von mehr als 15.000 Euro geltend. Er wurde in der Zwischenzeit im Universitätsklinikum Tulln operiert.