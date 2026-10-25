Geisterfahrer mit 1,2 Promille in Salzburger Innenstadt gestoppt

Die Polizei Salzburg hat in der Innenstadt einen Geisterfahrer gestoppt, der auf dem Rudolfskai entgegen der Einbahnrichtung unterwegs war. Dem 25-jährigen Lenker kam ein Streifenwagen entgegen, die Beamten hielten ihn an. Ein Alkotest ergab knapp 1,2 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Geisterfahrt auf dem Rudolfskai endet mit Führerscheinabnahme

Der 25-Jährige befuhr den Rudolfskai entgegen der vorgeschriebenen Einbahnrichtung, als ihm ein Polizeifahrzeug entgegenkam. Die Beamten konnten den Wagen anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Alkotest durchgeführt, der knapp 1,2 Promille ergab. Dem Lenker wurde daraufhin der Führerschein abgenommen. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Zweiter Vorfall: Probeführerscheinbesitzer mit positivem Drogentest

Am Samstagabend wurde ein 43-jähriger Mann aus Oberösterreich im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle angehalten. Der Mann ist Besitzer eines Probeführerscheins und zeigte bei der Kontrolle Anzeichen einer Beeinträchtigung. Ein Alkotest ergab 0,48 Promille. Zusätzlich wurde ein Speichelschnelltest durchgeführt, der positiv auf Cannabis und Kokain reagierte.

Der 43-Jährige verweigerte eine anschließende Untersuchung durch den Amtsarzt. Ihm wurde der Probeführerschein abgenommen, auch er wird angezeigt.

Strengere Regeln für Probeführerscheinbesitzer

Für Inhaberinnen und Inhaber eines Probeführerscheins gelten in Österreich grundsätzlich strengere Vorgaben als für Lenkerinnen und Lenker mit unbefristeter Lenkberechtigung. Während der zunächst dreijährigen Probezeit gilt üblicherweise eine Promillegrenze von 0,1, also faktisch ein absolutes Alkoholverbot am Steuer. Auch der Konsum von Suchtmitteln vor Fahrtantritt ist in dieser Phase nicht toleriert. Werden bei einer Kontrolle Anzeichen einer Beeinträchtigung festgestellt, kommen neben dem klassischen Alkotest häufig auch Speichelschnelltests zum Einsatz, mit denen sich Rückstände verschiedener Substanzen wie Cannabis oder Kokain nachweisen lassen. Fällt ein solcher Test positiv aus oder bestehen weiterhin Zweifel an der Fahrtauglichkeit, kann eine amtsärztliche Untersuchung angeordnet werden. Wird diese verweigert, hat das in der Regel dieselben rechtlichen Konsequenzen wie ein positives Testergebnis.

Verstöße während der Probezeit können neben der Abnahme der Lenkberechtigung auch dazu führen, dass die Probezeit verlängert wird oder zusätzliche Maßnahmen wie Nachschulungen angeordnet werden. Grundsätzlich prüfen die Behörden in solchen Fällen sowohl straßenverkehrsrechtliche als auch gegebenenfalls strafrechtliche Aspekte, etwa wenn neben Alkohol auch andere Substanzen festgestellt werden.

Geisterfahrten als besonderes Gefahrenpotenzial

Fahrten entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gelten im Straßenverkehr allgemein als besonders risikoreich, da andere Verkehrsteilnehmer in der Regel nicht mit einem entgegenkommenden Fahrzeug rechnen. In innerstädtischen Bereichen mit Einbahnregelungen kommt erschwerend hinzu, dass die Fahrbahnen häufig schmaler sind und Ausweichmöglichkeiten begrenzt sein können. Wird eine solche Fahrt mit einer Alkoholisierung kombiniert, erhöht sich das Risiko für Fehleinschätzungen und verzögerte Reaktionen zusätzlich. Kontrollen durch Polizeistreifen dienen in solchen Situationen dazu, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.