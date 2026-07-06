Geisterfahrer nach drei Kilometern auf A11 von Polizei gestoppt

Geisterfahrer auf der Karawankenautobahn gestoppt

Am Sonntagabend ist auf der Karawankenautobahn (A11) ein Geisterfahrer von einer Polizeistreife angehalten worden. Die Autobahnpolizei Villach wurde gegen 21.30 Uhr durch die Landesleitzentrale über den Vorfall informiert.

Der Fahrer, ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger, fuhr auf der Richtungsfahrbahn Slowenien entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Villach. Die Geisterfahrt begann an der Autobahnauffahrt St. Jakob und umfasste eine Strecke von rund drei Kilometern, bevor eine Streife der Autobahnpolizei Villach den Mann stoppen konnte.

Als Grund für die Falschfahrt gab der 41-Jährige die Dunkelheit sowie Probleme mit seinem Navigationssystem an. Der Mann wird angezeigt.