Generalsaniertes Familienbad Ehrwald eröffnet – erstes Projekt aus Tiroler Bädertopf gefördert

Das generalsanierte Familienbad Ehrwald ist am Samstag, dem 14. November 2026, feierlich eröffnet worden. Die Bauzeit für die Erneuerung des Hallenbads im Bezirk Reutte betrug ein Jahr. Bei der Eröffnung war die Politspitze des Landes Tirol anwesend. Das Bad ist das erste Projekt, das mit Mitteln aus dem neu geschaffenen Tiroler Bädertopf gefördert wurde.

Sanierung und Kostenaufteilung in Ehrwald

Die Gesamtkosten für die Erneuerung des Familienbads belaufen sich auf rund zwölf Millionen Euro. Die Gemeinde Ehrwald und der Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena teilen sich diese Summe je zur Hälfte. Aus dem Tiroler Bädertopf fließt eine Fördersumme von rund 3,6 Millionen Euro in das Projekt. Diese Förderung kommt zur Gänze der Gemeinde zugute, die dadurch einen Eigenanteil von 2,4 Millionen Euro zu tragen hat. Der Tourismusverband hat auf seinen Anteil an der Förderung verzichtet.

Das Hallenbad wurde ursprünglich im Jahr 1976 eröffnet. Im Jahr 2023 wurde es geschlossen, bevor das Gebäude in den Jahren 2025 und 2026 generalsaniert wurde. Erhalten geblieben sind dabei das Babybecken, das Kinderbecken, das 25-Meter-Sportbecken sowie das Ruhebecken. Grundlegend erneuert wurden hingegen der Badebereich, die Umkleiden, die Sanitäranlagen und das Bistro. Auch der Eingangsbereich und Teile der Fassade wurden im Zuge der Arbeiten modernisiert.

Zu den baulichen Neuerungen zählt ein Beckenlift, der Rollstuhlfahrenden das Ein- und Aussteigen aus dem Wasser erleichtert. Im Freigelände wurde zudem ein Beachvolleyballplatz integriert. Bei der energetischen Sanierung setzte man auf eine Pelletsheizung mit einer Leistung von 1.750 Kilowatt sowie auf eine Solaranlage, die neben dem Familienbad auch den Zugspitzsaal und die Kletterhalle mit Energie versorgt. Ab Sonntag ist das Bad täglich von 13:00 bis 20:30 Uhr geöffnet.

Finanzierungsmodell für Tiroler Schwimmbäder

Der Tiroler Bädertopf, aus dem die Förderung für Ehrwald stammt, ist Teil eines landesweiten Finanzierungsmodells für Schwimmbäder. Bis zum Jahr 2030 stehen tirolweit insgesamt 75 Millionen Euro für diesen Bereich bereit. Davon sind 50 Millionen Euro für Neubauten und Sanierungen vorgesehen, während 25 Millionen Euro für den laufenden Betrieb der Bäder eingeplant sind. Ehrwald ist die erste Gemeinde, deren Bäderprojekt über diesen Fördertopf unterstützt wurde.

Grundsätzlich stehen viele Gemeinden in Tirol vor der Herausforderung, dass öffentliche Schwimmbäder nach jahrzehntelangem Betrieb umfassende Sanierungen benötigen. Bäder aus den 1970er- und 1980er-Jahren entsprechen häufig weder energetisch noch baulich mehr aktuellen Standards. Gleichzeitig sind Hallenbäder in vielen Tourismusregionen ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur, da sie sowohl von der einheimischen Bevölkerung als auch von Gästen genutzt werden. Die Kombination aus kommunaler Finanzierung und Beteiligung von Tourismusverbänden ist dabei ein verbreitetes Modell, um größere Sanierungsprojekte in Tourismusgemeinden zu stemmen, da diese Bäder regelmäßig auch zur touristischen Infrastruktur einer Region zählen.

Energetische Maßnahmen wie Pelletsheizungen oder Solaranlagen gewinnen bei solchen Sanierungen zunehmend an Bedeutung, da Schwimmbäder aufgrund der notwendigen Beckenerwärmung und Raumklimatisierung zu den energieintensiveren öffentlichen Einrichtungen zählen. Die Verbindung mehrerer Gebäude an eine gemeinsame Energieversorgung, wie sie in Ehrwald mit dem Zugspitzsaal und der Kletterhalle umgesetzt wurde, ermöglicht es, vorhandene Anlagen effizienter auszulasten und Synergien in der Wärme- und Stromversorgung zu nutzen.