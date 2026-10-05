Gerhard Meixner einstimmig zum neuen Bürgermeister von Stans gewählt

Der Gemeinderat von Stans bei Schwaz hat am Montagabend Gerhard Meixner zum neuen Bürgermeister gewählt. Die Abstimmung fiel einstimmig aus, alle 13 Stimmen entfielen auf Meixner. Er war zuvor Vizebürgermeister der Gemeinde und folgt auf Michael Huber, der sein Amt Ende September zurückgelegt hatte.

Einstimmige Entscheidung im Gemeinderat

Bei der Sitzung am 5. Oktober 2026 sprachen sich sämtliche Mitglieder des Gemeinderats für Gerhard Meixner als neuen Bürgermeister von Stans aus. Meixner hatte das Amt des Vizebürgermeisters inne, bevor er nun an die Spitze der Gemeinde rückte. Im Gemeinderat sind vier Listen vertreten, die Stanser Bürgerliste stellt mit sechs von 13 Mandaten die stärkste Fraktion.

Meixner war bereits bei der vergangenen Gemeinderatswahl Spitzenkandidat der Stanser Bürgerliste. Als Bürgermeisterkandidat trat er damals jedoch nicht an, da er sein berufliches Engagement beim Bauunternehmen Lang Bau in den Vordergrund stellte. Für seine neue Funktion als Bürgermeister hat er die Aufgabe mit seinem Arbeitgeber besprochen.

Gemeinsam mit Meixner wurde auch Daniel Ludwig neu in die Gemeindeführung gewählt. Ludwig, zuvor Gemeindevorstand, übernimmt das Amt des Vizebürgermeisters. Auch seine Wahl erfolgte einstimmig.

Langjährige Amtszeit des Vorgängers

Michael Huber hatte sein Bürgermeisteramt Ende September zurückgelegt. Er war insgesamt 23 Jahre in der Gemeindepolitik von Stans tätig, davon 16 Jahre als Bürgermeister. Mit seinem Rückzug endete eine langjährige Phase kommunalpolitischer Kontinuität in der Gemeinde bei Schwaz.

Ablauf von Bürgermeisterwahlen in Tiroler Gemeinden

Grundsätzlich wird in Tiroler Gemeinden ein frei gewordenes Bürgermeisteramt durch den Gemeinderat neu besetzt, sofern die Funktion während einer laufenden Wahlperiode vakant wird. Die Mitglieder des Gemeinderats wählen dabei aus ihrer Mitte eine Nachfolge, die anschließend auch für die verbleibende Amtszeit die Geschäfte der Gemeinde leitet. Üblicherweise übernimmt in einer solchen Übergangsphase zunächst der bisherige Vizebürgermeister kommissarische Aufgaben, bevor der Gemeinderat formell über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

Die Zusammensetzung des Gemeinderats richtet sich nach dem Ergebnis der vorangegangenen Gemeinderatswahl. Die Mandate verteilen sich entsprechend der Stimmenanteile der einzelnen Listen, wobei die stärkste Fraktion in der Regel auch den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin stellt. Bei einer Nachbesetzung während der Legislaturperiode kann der Gemeinderat grundsätzlich auch einstimmig entscheiden, wenn sich die Fraktionen auf eine gemeinsame Linie verständigen.

Für Personen, die neben einem kommunalpolitischen Amt in einem Unternehmen beschäftigt sind, stellt sich in der Praxis häufig die Frage der zeitlichen Vereinbarkeit. Das Bürgermeisteramt in kleineren Gemeinden wird häufig neben einer beruflichen Tätigkeit ausgeübt, weshalb eine Abstimmung mit dem Arbeitgeber über Arbeitszeiten und Vertretungsregelungen üblich ist.