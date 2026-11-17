Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat eine der Ausschreibungen der Post AG für das Postsportareal in Wien-Hernals für nichtig erklärt. Betroffen ist jener Teil der Ausschreibung, der rund 70 Prozent des insgesamt 15 Hektar großen Areals betrifft und die Nutzung für den gemeinnützigen Vereinssport regeln sollte. Die Post sucht für das Gelände einen neuen Betreiber.

Auf dem Areal wird derzeit unter anderem Fußball, Tennis, Landhockey, Volleyball und Minigolf gespielt. Betrieben wird es vom Postsportverein mit rund 5.000 Sportlerinnen und Sportlern.

Gericht bemängelt Laufzeit und fehlende Berechnung

Das BVwG begründete seine Entscheidung mit der vorgesehenen Laufzeit der Betriebskonzession von 40 Jahren. Diese Dauer entspreche dem Achtfachen der gesetzlichen Referenzdauer von fünf Jahren, hielt das Gericht fest. Eine ordnungsgemäße Begründung für eine derart lange Laufzeit habe gefehlt. Zudem bemängelte das Gericht das Fehlen einer präzisen Wirtschaftlichkeitsrechnung. Bei Laufzeiten von mehr als fünf Jahren sind Auftraggeber grundsätzlich zu einer solchen Wirtschaftlichkeitsrechnung verpflichtet.

Post-Sprecher Markus Leitgeb kündigte an, die wirtschaftlichen Betrachtungen extern berechnen zu lassen und die entsprechende Begründung nachzureichen. Wie hoch die durch die gekippte Ausschreibung entstehenden Mehrkosten für die Post ausfallen, wollte er nicht beantworten.

Einspruch des bisherigen Betreibers

Der Postsportverein hatte alle drei Ausschreibungen der Post beeinsprucht. Zur Begründung führte der Verein an, die Ausschreibungen seien zu unkonkret gewesen, um sich überhaupt bewerben zu können. Über die beiden weiteren Ausschreibungen wird am BVwG am 2. und 11. Dezember verhandelt. Ob auch diese beiden Verfahren gekippt werden, ist derzeit offen.

Die Post will das Areal ab Anfang 2028 neu vergeben haben. Eva Bauer tritt als Sprecherin der Initiative Rettet den Post SV auf, die sich für den Erhalt des bestehenden Vereinsbetriebs einsetzt.

Wirtschaftlichkeitsprüfung bei langen Vertragslaufzeiten

Bei öffentlichen und öffentlichkeitsnahen Ausschreibungen gilt grundsätzlich der Grundsatz, dass die Laufzeit einer Konzession oder eines Vertrags in einem nachvollziehbaren Verhältnis zum wirtschaftlichen Risiko und zur erforderlichen Investition des Betreibers stehen muss. Eine kurze Referenzdauer soll verhindern, dass Anbieter über unangemessen lange Zeiträume gebunden werden oder Mitbewerber faktisch ausgeschlossen bleiben. Wird von dieser Referenzdauer deutlich abgewichen, verlangt das Vergaberecht üblicherweise eine nachvollziehbare Begründung sowie eine Berechnung, aus der hervorgeht, warum die gewählte Laufzeit wirtschaftlich erforderlich ist.

Eine solche Wirtschaftlichkeitsrechnung soll in der Regel darlegen, welche Investitionen ein Betreiber tätigen muss, über welchen Zeitraum sich diese amortisieren und welches Risiko damit verbunden ist. Fehlt eine solche Berechnung oder fällt sie zu unbestimmt aus, kann ein Gericht die Ausschreibung aufheben, da die Vergabestelle in diesem Fall nicht ausreichend nachweist, dass die gewählten Bedingungen notwendig und verhältnismäßig sind. Betroffene Bewerber oder bestehende Nutzer können gegen Ausschreibungen, die sie für fehlerhaft oder zu unbestimmt halten, Einspruch erheben und eine gerichtliche Überprüfung verlangen.

Im Bereich von Sportanlagen auf Konzessionsbasis spielt die Vertragsdauer zudem häufig eine besondere Rolle, da Betreiber oft in Infrastruktur wie Plätze, Hallen oder technische Einrichtungen investieren müssen. Eine längere Laufzeit kann in solchen Fällen wirtschaftlich sinnvoll sein, muss aber im Vergabeverfahren entsprechend begründet und rechnerisch unterlegt werden, damit das Verfahren rechtssicher bleibt.