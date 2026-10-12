Geschecktes Fohlen mit Dalmatiner-Muster um 75.000 Euro nach Dubai verkauft

Ein geschecktes Hengstfohlen mit dem Namen J-Nimon K hat bei einer Versteigerung in Wien 75.000 Euro erzielt. Das Tier wird nach Dubai verkauft. Auffällig ist seine Fellzeichnung, die mit ihren Flecken optisch an einen Dalmatiner erinnert. Gezüchtet wurde das rund fünf Monate alte Fohlen von dem Deutschen Steffen Krehl.

Ungewöhnliche Zeichnung sorgt für Höchstpreis

J-Nimon K stammt von dem Hengst Genius ab, der aus den Niederlanden kommt. Genius gilt wegen seiner besonderen Zeichnung unter Züchtern als gefragter Deckhengst. Steffen Krehl war auf ihn im Hengstkatalog aufmerksam geworden. Nach eigenen Angaben haben andere Züchter mit demselben Samen von Genius bislang keine gepunkteten Fohlen erhalten, sondern Tiere mit Schimmel- oder Brauntönen. Bei J-Nimon K setzte sich dagegen die auffällige Scheckung durch.

Das Fohlen bleibt noch einige Wochen bei seiner Mutter, bevor es von ihr getrennt wird. Ob es anschließend direkt nach Dubai gebracht wird oder zunächst in einem europäischen Gestüt weiter aufwächst, steht noch nicht fest.

Vererbung von Farbe und Zeichnung bei Pferden

Bei der Fellfarbe von Pferden spielt die genetische Vererbung eine entscheidende Rolle. Üblicherweise gilt die Anlage für Schimmel als dominant gegenüber anderen Farbmerkmalen, die Schecke tritt dabei in der Regel nachrangig in Erscheinung. Welche Farbe und Zeichnung ein Fohlen tatsächlich zeigt, hängt von der Kombination der Erbanlagen beider Elterntiere ab und lässt sich vorab nicht sicher vorhersagen. Gerade bei seltenen oder besonders kontrastreichen Musterungen entstehen dadurch bei jedem Wurf unterschiedliche Ergebnisse, selbst wenn derselbe Deckhengst eingesetzt wird.

Auffällige Zeichnungen wie Scheckungen gelten in bestimmten Zuchtrichtungen als besonders wertvoll, da sie selten vorkommen und das äußere Erscheinungsbild eines Pferdes stark prägen. Entsprechend hoch kann das Interesse von Käufern ausfallen, wenn ein Tier eine ungewöhnliche oder bislang kaum erzielte Musterung aufweist.