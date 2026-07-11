Geschlossener Rücktritt nach Streit um Absperrungen bei Halleiner Stadtfest

Vorstand des Tourismusverbands Hallein tritt geschlossen zurück

Der gesamte Vorstand des Tourismusverbands Hallein (TVB) ist zurückgetreten. Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) bestätigte den Schritt auf Anfrage. Er war zuvor von TVB-Geschäftsführer Rainer Candido über den Rücktritt informiert worden.

Dem zurückgetretenen Vorstand gehörten der Obmann, der Finanzreferent und der Vize-Obmann des TVB an. Candido will seine Funktion als Geschäftsführer behalten. Der scheidende Vorstand sprach ihm ausdrücklich sein Vertrauen aus.

Hintergrund: Stadtfest und Beschwerden über Absperrungen

Auslöser der Entwicklungen war das Halleiner Stadtfest, das am letzten Juniwochenende stattfand. Im Anschluss beschwerten sich zahlreiche Geschäftsleute. Dem TVB wurde vorgeworfen, vor Gasthäusern, die nicht am Stadtfest teilnehmen wollten, schwarze Bauzäune aufstellen lassen zu haben. Auch Altstadtbewohnerinnen und -bewohner verfassten einen offenen Beschwerdebrief und starteten eine Unterschriftenliste. Stangassinger hatte nach dem Fest personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen und eine öffentliche Entschuldigung vonseiten des Verbands gefordert. Diese sei mittlerweile erfolgt, erklärte er.

In der Rücktrittserklärung des Vorstands heißt es, die Situation rund um die Absperrungen sei nicht zufriedenstellend gelöst worden. Die Zugänglichkeit zu einzelnen Betrieben hätte sensibler berücksichtigt sowie frühzeitiger und transparenter kommuniziert werden müssen. Der Vorstand erklärte zudem, die Absperrungen seien zur Sicherstellung von Fluchtwegen aufgestellt worden. Es habe nicht die Absicht bestanden, Geschäftsleute zu benachteiligen.

Weiteres Vorgehen

Bürgermeister Stangassinger kündigte eine Meinungsumfrage unter der Bevölkerung an. Zudem plant er einen moderierten Prozess mit Anrainern, Vereinen und der Altstadtwirtschaft, um die künftige Ausgestaltung des Stadtfestes zu klären. Ob ein neuer Vorstand dem Geschäftsführer ebenfalls das Vertrauen aussprechen wird, bezeichnete Stangassinger als offen.