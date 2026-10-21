Gestohlenes Diamant-Collier aus dem MAK bleibt zwei Monate nach Raub verschwunden

Ein knapp zwei Monate zurückliegender Raub eines wertvollen Diamant-Colliers aus dem Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien beschäftigt weiterhin die Ermittler. Am 27. August 2024 hatten zwei Männer das Schmuckstück aus der Ausstellung „Glanzstücke“ entwendet, indem sie eine Glasvitrine mit einem Hammer einschlugen. Das Collier besteht aus Platin, ist mit 673 Diamanten besetzt und bringt ein Diamantgesamtgewicht von 200 Carat auf die Waage. Entworfen wurde es von Van Cleef & Arpels im Auftrag der ägyptischen Königsfamilie. Seit der Tat fehlt von dem Schmuckstück jede Spur.

Spur des Colliers verliert sich seit der Tat

Die beiden Täter betraten das MAK als gewöhnliche Museumsbesucher, bevor sie in der Ausstellung zuschlugen. Bereits am Tag nach dem Raub, dem 28. August, veröffentlichte die Polizei Informationen und Fotos der Tatverdächtigen. Gesucht wird international. Seit dem Tag der Tat wurde das Collier nicht mehr gesehen.

Ein vom MAK in Auftrag gegebenes Gutachten kam am 2. Oktober zu dem Ergebnis, dass es bei den Sicherheitsvorkehrungen des Museums keine Versäumnisse gegeben habe. Zu den konkreten Ermittlungen gegen die beiden gesuchten Männer liegen darüber hinaus keine weiteren bestätigten Angaben vor.

Warum ein Verkauf des Originals kaum möglich wäre

Adeline Lageder, gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Juwelen, Edelmetalle und Edelsteine, leitet seit 2006 das Gemmologische Labor Austria (GLA) in der Wiener Innenstadt. Nach ihrer Einschätzung ist das Original-Collier in der Branche derart bekannt, dass ein Verkauf über legale Handelskanäle ausgeschlossen wäre. Ein Schmuckstück dieser Bedeutung und Herkunft ließe sich demnach nicht unauffällig im regulären Juwelenhandel platzieren.

Grundsätzlich lassen sich historische Schmuckstücke auf verschiedenen Wegen identifizieren. Bei solchen Objekten sind die verwendeten Edelsteine meist einschlüssig, enthalten also natürliche Einschlüsse, die als individuelle Merkmale dienen können. Zudem wurden die Steine historischer Schmuckstücke in der Regel von Hand geschliffen, wodurch sie nicht exakt gleich aussehen. Heute hingegen erfolgt der Schliff von Diamanten überwiegend automatisiert und damit deutlich gleichförmiger.

Solange die Diamanten im Collier fest montiert waren, blieben Teile der Steine durch die Fassung verdeckt. Eine vollständige, systematische Dokumentation historischer Schmuckstücke, die sämtliche Merkmale einzelner Steine erfasst, ist in der Branche eher die Ausnahme als die Regel. Das kann die eindeutige Identifikation einzelner Diamanten erschweren, sollten diese aus ihrer ursprünglichen Fassung gelöst werden.

Herausforderungen bei der Identifikation von Edelsteinen

Für Ermittlungsbehörden und Sachverständige stellt die mögliche Zerlegung eines Schmuckstücks eine besondere Herausforderung dar. Werden Diamanten aus ihrer Fassung entfernt und einzeln weiterverarbeitet oder neu geschliffen, verlieren sie häufig jene Merkmale, die zuvor eine Zuordnung zum Originalstück ermöglicht hätten. Gerade bei handgeschliffenen historischen Steinen mit charakteristischen Einschlüssen kann dies die Nachverfolgung erheblich erschweren, sobald die ursprüngliche Form verändert wurde.