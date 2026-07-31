Gewitterfront über Kärnten: 22 Personen an den Seen aus Seenot gerettet

Gewitterfront über Kärnten: Zahlreiche Rettungseinsätze an den Seen

Eine Gewitterfront ist am Freitagnachmittag über Kärnten gezogen und hat an mehreren Seen des Bundeslandes zahlreiche Einsätze von Wasserrettung und Feuerwehren ausgelöst. Insbesondere an den größeren Seen mussten zahlreiche Personen aus Seenot gerettet werden.

Weißensee und Millstätter See

Am Weißensee wurde gegen 14.40 Uhr eine Person in Seenot gemeldet. Im Zuge des Einsatzes, an dem die ÖWR Stockenboi mit Unterstützung der FF Weißensee beteiligt war, wurden insgesamt fünf Personen gerettet sowie zwei Stand Up Paddles und ein Kajak geborgen. Ein zunächst vermisster Schwimmer befand sich bereits sicher an Land.

Am Millstätter See waren starke Sturmböen spürbar. Die ÖWR-Einsatzstellen Döbriach und Ferndorf rückten zu einer Sturmwarnfahrt aus. Die Badegäste hatten den See zu diesem Zeitpunkt größtenteils bereits verlassen.

Villacher Raum, Ossiacher und Faaker See

Rund eine Stunde später traf die Unwetterfront auf den Villacher Raum. Die ÖWR Sattendorf rettete drei Personen, die ÖWR Villach mehrere Schwimmer und SUP-Fahrer. Im Raum Villach kam es insgesamt zu sechs Einsätzen. Auch am Ossiacher See waren die örtlichen Feuerwehren im Einsatz.

Am Faaker See gerieten zahlreiche Personen in Not. Die ÖWR Faaker See war mit beiden Rettungsmotorbooten im Einsatz und wurde von der FF Drobollach inklusive Boot unterstützt. Insgesamt wurden dort 22 Personen aus Seenot gerettet.

Wörthersee und Unterkärnten

Im weiteren Verlauf zog die Wetterfront Richtung Wörthersee und Unterkärnten. Die ÖWR-Einsatzstellen Velden, Bad Saag, Pörtschach, Krumpendorf und Klagenfurt mussten mehrere Einsätze bewältigen.

Am Keutschacher See wurde eine Person rund 300 Meter vor dem Ufer aus dem Wasser gerettet. Am Klopeiner See wurden zahlreiche Personen auf die herannahende Unwettergefahr aufmerksam gemacht und zum Ufer begleitet. Dort mussten zudem zwei Schwimmer gerettet sowie ein Stand Up Paddle geborgen werden.