Gewittersturm in Vorarlberg löst 15 Feuerwehreinsätze aus – umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Eine starke Gewitterzelle ist am Dienstagabend kurz vor 21.30 Uhr über Teile Vorarlbergs gezogen und hat rund 15 Feuerwehreinsätze ausgelöst. Betroffen waren vor allem Gebiete zwischen Frastanz und Dornbirn. Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle entstanden keine größeren Schäden, Verletzte wurden nicht gemeldet.

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen und Radwege

Die Einsatzkräfte waren vor allem wegen umgestürzter beziehungsweise auf Straßen und Radwegen liegender Bäume und Äste gefordert. Wind und Regen blockierten in der Folge mehrere Verkehrswege. Kurz vor 22.00 Uhr kam es zu mehreren weiteren, kleineren Einsätzen.

Unter den gemeldeten Vorfällen war auch ein Baum, der auf einen Pavillon gestürzt war. Zudem mussten Feuerwehren wegen Wassereintritts in ein Gebäude ausrücken. Verwehtes Baustellenmaterial sorgte ebenfalls für zusätzliche Einsätze.

Die Feuerwehr Höchst stand mit vier Fahrzeugen und 38 Mitgliedern im Einsatz. Wie viele weitere Feuerwehren in den betroffenen Gemeinden zwischen Frastanz und Dornbirn beteiligt waren, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

Gewitterlagen im Alpenraum

Sommerliche Gewitterzellen entstehen im Alpenraum häufig durch das Zusammentreffen feuchtwarmer Luftmassen mit kühlerer Luft, die von den Bergen absinkt. Solche Zellen können sich innerhalb kurzer Zeit aufbauen und ziehen oft mit starken Böen, Starkregen und teils Hagel über einzelne Regionen. Gerade in engen Alpentälern wie in Vorarlberg kann der Wind durch die Topografie zusätzlich verstärkt werden, was das Risiko für umstürzende Bäume erhöht.

Bei solchen Wetterlagen sind Feuerwehren in Vorarlberg üblicherweise über die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle koordiniert im Einsatz. Meldungen über umgestürzte Bäume, überflutete Keller oder verwehte Gegenstände laufen dort zentral zusammen und werden je nach Dringlichkeit an die zuständigen Ortsfeuerwehren weitergegeben. Freiwillige Feuerwehren rücken in solchen Fällen häufig mit mehreren Fahrzeugen aus, um parallel an unterschiedlichen Einsatzorten Straßen und Wege von Hindernissen zu befreien.

Grundsätzlich gilt bei Unwettern mit Sturmböen die Empfehlung, sich nicht unter Bäumen aufzuhalten und lose Gegenstände im Freien zu sichern, um Schäden durch herabfallende Äste oder umherfliegendes Material zu vermeiden. Nach Abklingen einer Gewitterzelle konzentrieren sich die Aufräumarbeiten der Feuerwehren in der Regel darauf, blockierte Verkehrswege möglichst rasch wieder freizugeben.