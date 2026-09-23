Gleistausch in Floridsdorf: Überfüllte Ersatzbusse und lange Wartezeiten für Fahrgäste

In der Donaufelder Straße in Floridsdorf kommt es seit Beginn der Gleistauscharbeiten der Wiener Linien zu deutlichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 25, 26 und 27, die derzeit die Stationen Carminweg, Fultonstraße und Hoßplatz nicht anfahren können. Fahrgäste berichten von überfüllten Ersatzbussen im Frühverkehr und Verspätungen von bis zu 20 Minuten.

Gleistausch auf 1.100 Metern sorgt für Umleitungen

Die Wiener Linien erneuern auf einer Länge von rund 1.100 Metern die Gleise in der Donaufelder Straße. Für die Dauer der Arbeiten werden die Straßenbahnlinien 25, 26 und 27 kurzgeführt oder umgeleitet. Als Ersatz kommt der Bus E26 zum Einsatz.

Nach Angaben von Fahrgästen sind die Ersatzbusse im Frühverkehr regelmäßig völlig überfüllt. Besonders betroffen seien Menschen im Rollstuhl und Fahrgäste mit Kinderwägen, die in den überfüllten Fahrzeugen kaum Platz finden. Zudem klagen Fahrgäste über lange Wartezeiten und Verspätungen von bis zu 20 Minuten.

Die Wiener Linien bestätigten, dass ein einzelner Ersatzbus nicht die Kapazität von drei Straßenbahnlinien ersetzen könne. Die Linien 25, 26 und 27 verbinden im Regelbetrieb die Donaustadt mit Floridsdorf und werden entsprechend stark frequentiert.

Als Reaktion auf die Situation verweisen die Wiener Linien auf zahlreiche Ausweichmöglichkeiten im übrigen Streckennetz. Zusätzlich wurden die Ampelschaltungen im betroffenen Bereich angepasst, um die Intervalle stabiler zu halten. An den Knotenpunkten in Floridsdorf sind zudem Service-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Einsatz, die Fahrgäste unterstützen sollen. Sprecherin Deborah Giehr äußerte sich für die Wiener Linien zu den Baumaßnahmen. Die Gleisbauarbeiten sollen bis Ende Dezember andauern.

Gleiserneuerungen im laufenden Betrieb

Grundsätzlich stellen Gleistauscharbeiten im innerstädtischen Straßenbahnnetz eine wiederkehrende Herausforderung dar. Schienen unterliegen durch den täglichen Fahrbetrieb einem kontinuierlichen Verschleiß, weshalb sie in bestimmten Abständen ausgetauscht werden müssen, um einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten. Solche Arbeiten lassen sich in der Regel nicht bei laufendem Straßenbahnverkehr durchführen, da die Gleise dafür vollständig freigelegt und teilweise auch der Unterbau erneuert werden muss.

Üblicherweise wird in solchen Bauphasen auf Schienenersatzverkehr mit Bussen zurückgegriffen. Dabei zeigt sich häufig eine grundsätzliche Kapazitätsproblematik: Straßenbahnen können pro Fahrt deutlich mehr Fahrgäste befördern als klassische Busse. Wird eine stark frequentierte Straßenbahnstrecke durch einen einzelnen Ersatzbus abgedeckt, kann es dadurch insbesondere in den Hauptverkehrszeiten zu Engpässen kommen. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, etwa Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwägen, verschärft sich diese Situation zusätzlich, da in überfüllten Fahrzeugen oft nicht ausreichend Platz für entsprechende Hilfsmittel vorhanden ist.

Verkehrsbetriebe versuchen solche Engpässe in der Regel durch begleitende Maßnahmen abzufedern. Dazu zählen etwa angepasste Ampelschaltungen zur Beschleunigung des Busverkehrs, der zusätzliche Einsatz von Servicepersonal an wichtigen Umsteigepunkten sowie Hinweise auf alternative Linienführungen im übrigen Netz. Die tatsächliche Wirkung solcher Maßnahmen hängt jedoch stark vom jeweiligen Fahrgastaufkommen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Bauzeiträume von mehreren Monaten sind bei größeren Gleiserneuerungsprojekten keine Seltenheit, da neben dem eigentlichen Schienentausch häufig auch Arbeiten an der Fahrbahn, an Weichen oder an der Infrastruktur für Ampelanlagen anfallen.