Graz Airport versteigert ausgemusterte Flughafenfahrzeuge und Feuerwehrauto

Der Graz Airport versteigert im Sommer 2026 erneut ausgemustertes Equipment aus dem Flughafenbetrieb. Die Auktion läuft bis zum 31. August 2026. Angeboten werden unter anderem Passagierbusse und -treppen, Container Transporter, Batterieladegeräte sowie ein Feuerwehrfahrzeug.

Ausrangierte Fahrzeuge und Geräte kommen unter den Hammer

Der Grazer Flughafen stellt eine größere Zahl an ausgemusterten Betriebsmitteln zur Versteigerung. Dazu zählen Passagierbusse, mit denen Fluggäste zwischen Terminal und Flugzeug transportiert werden, sowie Passagiertreppen, Container Transporter und Batterieladegeräte. Auch ein Feuerwehrfahrzeug ist Teil des Angebots. Die Auktion endet am 31. August 2026.

Solche Versteigerungen sind am Grazer Flughafen seit 2022 etabliert. Der Graz Airport greift damit auf ein wiederkehrendes Verfahren zurück, um ausgemustertes Material zu veräußern.

Geschäftsführer Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig erklärten, dass das gesamte Equipment regelmäßig überprüft und gewartet werde. Der Flughafen modernisiere seinen Fuhrpark und seine technische Ausstattung fortlaufend, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen.

Technische Ausstattung im Flughafenbetrieb

An Flughäfen ist eine Vielzahl an Spezialfahrzeugen und Geräten im Einsatz, die für einen reibungslosen Ablauf zwischen Terminal und Vorfeld notwendig sind. Passagierbusse und mobile Treppen kommen etwa dann zum Einsatz, wenn Flugzeuge nicht direkt an einem Fluggastbrücken-Gate abgefertigt werden. Container Transporter dienen dem Transport von Gepäck- und Frachtcontainern zwischen Terminal und Flugzeug, während Batterieladegeräte für elektrisch betriebene Bodenverkehrsgeräte benötigt werden.

Grundsätzlich unterliegt technisches Gerät im Flughafenbetrieb strengen Vorgaben hinsichtlich Sicherheit, Wartung und Betriebstauglichkeit. Fahrzeuge und Geräte werden in festgelegten Intervallen überprüft, um einen sicheren Einsatz auf dem Vorfeld und im Terminalbereich zu gewährleisten. Erreicht Equipment das Ende seiner vorgesehenen Nutzungsdauer oder entspricht es nicht mehr aktuellen technischen oder gesetzlichen Anforderungen, wird es üblicherweise durch neuere Modelle ersetzt.

Auch Feuerwehrfahrzeuge an Flughäfen unterliegen besonderen Anforderungen. Sie müssen bestimmte Ausstattungs- und Leistungsstandards erfüllen, damit im Ernstfall eine schnelle und wirksame Reaktion möglich ist. Werden diese Standards weiterentwickelt oder ändern sich gesetzliche Vorschriften, kann dies dazu führen, dass ältere Fahrzeuge aus dem aktiven Einsatz genommen werden, obwohl sie technisch noch funktionsfähig sind.

Die Versteigerung ausgemusterten Materials ist bei Flughäfen und anderen technischen Betrieben ein verbreitetes Vorgehen. Sie ermöglicht es, gebrauchte, aber funktionstüchtige Geräte weiterzuverwenden, anstatt sie zu verschrotten. Käuferinnen und Käufer solcher Auktionen reichen häufig von kleineren Betrieben über Sammler bis hin zu Unternehmen aus verwandten Branchen, die entsprechende Fahrzeuge oder Geräte für andere Einsatzzwecke nutzen können.