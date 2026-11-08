Graz beendet Pilotprojekt zur Anstellung pflegender Angehöriger aus Budgetgründen

Die Stadt Graz beendet ihr Pilotprojekt zur Anstellung pflegender Angehöriger. Das Modell, mit dem bis zu 15 Menschen sozial abgesichert wurden, die Angehörige pflegen, läuft mit Ende des Jahres aus. Als Grund nennt die Stadt den eigenen Sparkurs. Zuletzt waren elf Personen über das Projekt angestellt.

Zweijähriges Modell vor dem Aus

Das Pilotprojekt war 2024 eingeführt worden und wurde seither zwei Mal verlängert, zuletzt für die Jahre 2025 und 2026. Insgesamt lief es damit zwei Jahre. Im Rahmen des Modells stellte die Stadt Graz pflegende Angehörige an, um ihnen eine soziale Absicherung zu ermöglichen. Die Zahl der angestellten Personen lag zeitweise bei bis zu 15, zuletzt waren es elf.

Die Stadt selbst hatte das Projekt zuletzt als „bewusstes Signal der Stadt Graz für soziale Verantwortung“ bezeichnet. Parallel dazu wurde über eine mögliche Ausweitung des Modells auf Landesebene verhandelt. Mit der nun bekanntgegebenen Einstellung endet das Projekt dennoch zum Jahresende.

Kritik der SPÖ an der Entscheidung

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz kritisiert die Einstellung des Projekts scharf. Er bezeichnet den Schritt als „fatales Signal“ für die Pflegelandschaft und für die betroffenen Personen. Schwarz fordert die sofortige Rücknahme der Entscheidung.

Die SPÖ verlangt darüber hinaus, die Finanzierung des Modells für das Jahr 2027 sicherzustellen und die bestehenden Anstellungsverhältnisse der betroffenen Personen fortzuführen.

Pflege durch Angehörige als kommunales Thema

Pflegende Angehörige übernehmen in vielen Haushalten einen erheblichen Teil der Betreuung von Familienmitgliedern, die auf Unterstützung im Alltag angewiesen sind. Diese Pflegeleistung erfolgt häufig unbezahlt und wirkt sich unmittelbar auf die Erwerbstätigkeit und die soziale Absicherung der betreuenden Person aus. Wer die eigene Berufstätigkeit reduziert oder ganz aufgibt, um Angehörige zu pflegen, verliert dadurch in der Regel auch Ansprüche in der Sozialversicherung.

Kommunale Projekte, die pflegende Angehörige direkt anstellen, setzen genau an diesem Punkt an. Durch ein reguläres Dienstverhältnis entstehen Ansprüche etwa in der Pensions- und Krankenversicherung, die bei rein familiärer, unentgeltlicher Pflege üblicherweise nicht in gleichem Umfang bestehen. Solche Modelle gelten in der Fachdiskussion als eine mögliche Ergänzung zu klassischen Pflegegeldleistungen, die vor allem die zu pflegende Person finanziell unterstützen, nicht aber die pflegende Angehörige oder den pflegenden Angehörigen selbst absichern.

Gleichzeitig stehen Städte und Gemeinden bei der Finanzierung solcher Angebote regelmäßig unter Spardruck. Sozialleistungen, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards hinausgehen, werden in angespannten Haushaltslagen häufig zuerst auf ihre Fortführung geprüft. Pilotprojekte sind dabei naturgemäß zeitlich begrenzt angelegt, um vor einer dauerhaften Übernahme zunächst Erfahrungswerte zu sammeln und die Finanzierbarkeit zu bewerten.

Verhältnis von Kommune und Land bei Pflegeangeboten

Die Zuständigkeit für Pflegeleistungen ist in Österreich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt. Während etwa das Pflegegeld bundesweit einheitlich geregelt ist, liegt die Organisation vieler ergänzender Unterstützungsangebote bei Ländern und Kommunen. Das erklärt, warum einzelne Städte eigene Modelle wie die Anstellung pflegender Angehöriger erproben, bevor über eine mögliche Übernahme auf Landesebene entschieden wird. Scheitert die Finanzierung auf kommunaler Ebene, bleibt eine Ausweitung auf das gesamte Bundesland in der Regel zunächst offen, selbst wenn zuvor bereits entsprechende Gespräche geführt wurden.