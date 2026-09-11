Graz lockert Haushaltssperre schrittweise – Opposition verlangt Sondersitzung wegen Budgetlage

Die Grazer Stadtregierung hat am Freitag, den 11. September 2026, einen Zeitplan zur weiteren Budgetvorgangsweise bis zum Jahresende vereinbart. Hintergrund ist eine Haushaltssperre, die Anfang September auf Antrag von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und Finanzdirektor Johannes Müller verhängt worden war. Grund dafür war ein unterjährig prognostizierter zusätzlicher Liquiditätsbedarf im Bereich der gesetzlichen Sozialleistungen.

Haushaltssperre wird schrittweise gelockert

Im Zuge der Haushaltssperre war Anfang September auch die Bearbeitung neuer Förderungen vorerst ausgesetzt worden. Nun können die Dienststellen des Magistrats wieder Bestellungen vornehmen. Diese bleiben allerdings auf Ausgaben beschränkt, die für gesetzliche Aufgaben der Stadt oder die Aufrechterhaltung des inneren Dienstes notwendig sind.

Für neue Förderansuchen gilt ein gestaffeltes Verfahren: Die Fachabteilungen können bis zum 9. Oktober 2026 eine priorisierte Liste vorlegen. Die entsprechenden Beschlüsse sollen dann Mitte November im Stadtsenat gefasst werden. Bereits beschlossene Förderansuchen waren zu keinem Zeitpunkt von der Sperre betroffen und wurden ungeachtet der aktuellen Lage weiterbearbeitet.

Als eine weitere Maßnahme sollen die Parkgebühren in Graz inflationsgemäß angepasst werden. Zudem analysiert die Stadt gemeinsam mit der Gemeindeaufsicht des Landes derzeit die Abläufe im Bereich der gesetzlichen Sozialleistungen, in dem der zusätzliche Liquiditätsbedarf aufgetreten war.

Opposition fordert Sondersitzung zur Finanzlage

Die aktuelle Budgetsituation sorgt auch im Gemeinderat für Diskussionen. ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS haben gemeinsam die Abhaltung eines Sondergemeinderates zur Finanzlage beantragt. Diese außerordentliche Sitzung ist für Donnerstag, den 18. September 2026, um 10:00 Uhr angesetzt.

Kurt Hohensinner (ÖVP) übte im Vorfeld Kritik an der Budgetentwicklung der vergangenen Jahre. Er bemängelte, dass alle fünf Budgets der zurückliegenden Jahre aus dem Ruder gelaufen seien.

Kommunale Haushaltssperren als Steuerungsinstrument

Grundsätzlich greifen Kommunen zu einer Haushaltssperre, wenn sich im laufenden Jahr abzeichnet, dass die geplanten Einnahmen und Ausgaben nicht mehr im vorgesehenen Rahmen zueinanderpassen. Eine solche Sperre bedeutet in der Regel, dass zunächst nur noch unbedingt notwendige Ausgaben freigegeben werden, während neue oder zusätzliche Vorhaben vorübergehend zurückgestellt werden. Ziel ist es, die Liquidität der Stadt zu sichern und ein geordnetes Zwischenverfahren zu ermöglichen, bis über den weiteren Kurs entschieden ist.

Gesetzliche Sozialleistungen zählen dabei zu jenen Ausgabenposten, die Kommunen kaum beeinflussen können, da ein Anspruch auf sie gesetzlich geregelt ist und unabhängig von der jeweiligen Haushaltslage der Gemeinde besteht. Steigt der Bedarf in diesem Bereich unterjährig stärker als geplant, wirkt sich das unmittelbar auf die Liquidität einer Stadt aus, unabhängig von anderen Budgetposten. Städte und Gemeinden stehen in solchen Fällen häufig in engem Austausch mit der jeweiligen Landesaufsicht, um Abläufe zu prüfen und mögliche Anpassungen im Verfahren zu identifizieren.

Auch kommunale Sondergemeinderatssitzungen sind ein in der Praxis übliches Instrument, wenn mehrere Fraktionen kurzfristigen Beratungsbedarf zu einem aktuellen Thema sehen. Sie ermöglichen es dem Gemeinderat, unabhängig vom regulären Sitzungskalender rasch über ein Thema zu debattieren, ohne dass dafür bereits konkrete Beschlüsse vorliegen müssen.