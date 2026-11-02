Grazer Krampuslauf 2026 findet ungewöhnlich früh im November statt – Tickets ab sechs Euro

Der Grazer Krampuslauf findet in diesem Jahr am 8. November 2026 statt und damit deutlich früher als in den vergangenen Jahren üblich. Wie schon im Vorjahr ist für die Teilnahme an der Veranstaltung ein Ticket erforderlich. Die Karten kosten rund sechs Euro, für Schülerinnen und Schüler ist ein ermäßigter Preis von 3,45 Euro vorgesehen.

Programm am Freiheitsplatz und Umzug durch die Innenstadt

Der Veranstaltungstag beginnt um 14.00 Uhr am Freiheitsplatz mit einem Kinder- und Familienprogramm. Der eigentliche Krampuslauf startet um 18.00 Uhr. Die teilnehmenden Gruppen ziehen anschließend durch die Grazer Innenstadt und präsentieren sich am Karmeliterplatz.

Im Vorjahr war der Grazer Krampuslauf nach sechs Jahren Pause erstmals wieder veranstaltet worden. Damals wurde auch das Ticketsystem eingeführt, das die Veranstalter mit Sicherheitsgründen begründeten. Dieses System wird 2026 beibehalten.

Den früheren Termin im Vergleich zu sonst üblichen Terminen begründen die Veranstalter mit Bauarbeiten sowie mit Terminkollisionen. In den kommenden Wochen finden zudem weitere Krampus- und Perchtenläufe in Rottenmann, Premstätten und Köflach statt.

Sicherheitskonzepte bei Krampusveranstaltungen

Bei Krampus- und Perchtenläufen handelt es sich um Veranstaltungen, bei denen größere Menschenmengen auf engem Raum zusammenkommen, während sich kostümierte Gruppen mit Ruten oder anderen Requisiten durch die Zuschauermenge bewegen. Aus diesem Grund setzen Veranstalter solcher Läufe zunehmend auf Zutrittsbeschränkungen, etwa in Form von Ticketsystemen oder Besucherobergrenzen. Ziel ist es üblicherweise, die Teilnehmerzahl kalkulierbar zu halten und Absperrungen sowie Fluchtwege besser planen zu können.

Grundsätzlich dienen solche Maßnahmen auch dazu, Veranstaltungsflächen wie Plätze oder Straßenabschnitte nicht zu überlasten. Bei stark besuchten Traditionsveranstaltungen in Innenstädten kann eine unkontrollierte Besucherzahl die Sicherheit sowohl der Zuschauer als auch der aktiven Gruppen beeinträchtigen. Ticketsysteme ermöglichen es Veranstaltern zudem, im Vorfeld eine ungefähre Planungsgrundlage für den Einsatz von Ordnungskräften und Rettungsdiensten zu schaffen.

Tradition der Krampus- und Perchtenläufe

Krampus- und Perchtenläufe gehören in weiten Teilen Österreichs zur winterlichen Brauchtumspflege und finden traditionell in den Wochen rund um den Nikolaustag statt. Die Figuren des Krampus gehen auf alpenländische Bräuche zurück, bei denen furchteinflößende, meist mit Fellen, Masken und Glocken ausgestattete Gestalten durch Orte ziehen. Vielerorts haben sich eigene Brauchtumsgruppen gebildet, die das ganze Jahr über an ihren Kostümen und Choreografien arbeiten und bei verschiedenen Läufen in der Region auftreten.

Dass in einem begrenzten Zeitraum mehrere solcher Veranstaltungen in unterschiedlichen Gemeinden stattfinden, ist in vielen Bundesländern üblich, da die beteiligten Gruppen häufig bei mehreren Läufen in der Umgebung mitwirken. Dies kann bei der Terminplanung einzelner Veranstaltungen eine Rolle spielen, etwa wenn Gruppen an mehreren Orten innerhalb kurzer Zeit auftreten wollen.