Gregor Matjan wird neuer Geschäftsführer der Tourismus Salzburg GmbH

Gregor Matjan ist seit Montag, 3. November 2026, neuer Geschäftsführer der TSG Tourismus Salzburg GmbH. Er übernimmt die Leitung der städtischen Fremdenverkehrsgesellschaft, nachdem die Stadt Salzburg seit April nach einer neuen Führung für das Unternehmen gesucht hatte. Matjan war zuvor Tourismusdirektor von Ruhpolding.

Neuer Geschäftsführer mit bayerischer Tourismuserfahrung

Matjan war in Ruhpolding Vorstand des Ruhpolding Tourismus Kommunalunternehmens. In dieser Funktion zeichnete er unter anderem auch für die Therme „Vita Alpina“ mit Bade-, Sauna- und Eissportangeboten verantwortlich. Zuvor war er bei der SalzburgerLand Tourismus GmbH tätig, arbeitete als Unternehmensberater und war als Lektor an der FH Wien aktiv. An der Universität Wien promovierte er als Politikwissenschafter.

Matjan lebt mit seiner Familie nahe Mattsee im Flachgau. Bei der TSG verantwortet er künftig drei zentrale Bereiche: Salzburg Congress, das touristische Marketing der Stadt Salzburg sowie das Paracelsus Bad & Kurhaus.

Aufgaben der städtischen Tourismusgesellschaft

Die TSG steht zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Salzburg und vermarktet die Landeshauptstadt touristisch. Zu ihren Aufgaben zählt neben dem Marketing auch der Betrieb des Paracelsus Bad & Kurhauses. Im Bereich Salzburg Congress organisiert die Gesellschaft Kongresse und Veranstaltungen im Salzburger Kongresshaus, in dem im Vorjahr 90 Veranstaltungen stattfanden.

Die touristische Bedeutung der Stadt Salzburg spiegelt sich auch in den Übernachtungszahlen wider: In der Stadt wurden zuletzt 3,1 Millionen Nächtigungen verzeichnet.

Organisation kommunaler Tourismusgesellschaften

Grundsätzlich sind städtische Tourismusgesellschaften, wie sie auch in Salzburg mit der TSG besteht, in vielen österreichischen Kommunen als eigenständige Unternehmen organisiert, die im Eigentum der jeweiligen Stadt stehen. Sie übernehmen üblicherweise mehrere Aufgabenbereiche gleichzeitig: das touristische Marketing nach außen, die Organisation und Vermarktung von Kongress- und Veranstaltungsinfrastruktur sowie häufig auch den Betrieb kommunaler Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen wie Bädern oder Kurhäusern.

Für die Besetzung der Geschäftsführung solcher Gesellschaften sind üblicherweise die jeweiligen Stadtregierungen beziehungsweise die zuständigen politischen Gremien verantwortlich, da die Kommune als Eigentümerin auftritt. Bei vergleichbaren Vorgängen erstreckt sich die Suche nach einer neuen Leitung häufig über mehrere Monate, da neben fachlicher Tourismuserfahrung auch Kenntnisse im Veranstaltungs- und Gesundheitsbereich gefragt sind.

Kongresshäuser und Tagungszentren, wie sie auch im Bereich Salzburg Congress betrieben werden, sind in der Regel auf ein Zusammenspiel aus internationalen Fachkongressen, nationalen Tagungen und kulturellen Veranstaltungen angewiesen, um eine ganzjährige Auslastung zu erreichen. Kur- und Bäderbetriebe wiederum zählen vielerorts zu den klassischen kommunalen Infrastruktureinrichtungen, die sowohl touristische als auch gesundheitsbezogene Angebote für die lokale Bevölkerung miteinander verbinden.