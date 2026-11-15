Größte Katastrophenschutzübung Österreichs in Kärnten beendet – 3.000 Einsatzkräfte probten Erdbeben-Ernstfall

In Diex ist am Sonntag die dreitägige Katastrophenschutzübung Combined Success zu Ende gegangen. Sie gilt als größte Katastrophenschutzübung Österreichs und fand in allen Bezirken Kärntens statt. Mehr als 3.000 Einsatzkräfte waren beteiligt, als Übungsannahme diente ein Erdbeben der Stärke 8,5 im Rosental.

Dritter Übungstag in Diex

Der abschließende dritte Tag der Übung begann am Sonntag um 7.00 Uhr in Diex. Dort waren laut Christian Gamsler, dem Katastrophenschutzbeauftragten des Landes Kärnten, konkrete Zwischenfälle vorgesehen: Sowohl bei der Schule als auch beim Pfarrhof sollte im Rahmen des Szenarios etwas passieren. Gamsler betonte, dass Kommunikation das Um und Auf bei solchen Übungen sei.

In den beiden vorangegangenen Tagen war bereits die Zusammenarbeit zwischen den Bezirksverwaltungsbehörden und den Einsatzorganisationen erprobt worden. Ursprünglich waren für Combined Success 2.500 Teilnehmende eingeplant, letztlich stieg die Zahl der Beteiligten auf fast 3.000 Einsatzkräfte an.

Gamsler erklärte zudem, dass die Landesregierung den Bezirksverwaltungsbehörden keine Vorgaben für die Übung gemacht habe. Die einzelnen Szenarien wurden von den Behörden selbst entwickelt.

Organisation großer Katastrophenschutzübungen

Großangelegte Katastrophenschutzübungen wie Combined Success dienen grundsätzlich dazu, das Zusammenspiel verschiedener Organisationen unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Dazu zählen üblicherweise Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei sowie zivile und behördliche Einsatzleitungen. Im Mittelpunkt steht dabei meist weniger die technische Bewältigung einzelner Schadensereignisse als vielmehr die Abstimmung zwischen den beteiligten Stellen.

Bei Übungen dieser Größenordnung übernehmen Bezirksverwaltungsbehörden häufig die Aufgabe, eigene Schadenslagen und Szenarien zu entwerfen, die anschließend von den Einsatzkräften vor Ort bearbeitet werden. Dieses Vorgehen ermöglicht es, regionale Gegebenheiten und mögliche Schwachstellen in der jeweiligen Infrastruktur gezielt einzubeziehen. Gleichzeitig wird dadurch geprüft, wie gut einzelne Bezirke eigenständig auf unvorhergesehene Situationen reagieren können, ohne dass zentrale Vorgaben jeden Ablauf im Detail festlegen.

Ein wiederkehrender Schwerpunkt solcher Übungen ist die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen des Krisenmanagements. Gerade bei großflächigen Ereignissen wie einem schweren Erdbeben müssen Informationen rasch zwischen Einsatzleitungen, Behörden und Einsatzkräften vor Ort ausgetauscht werden, damit Ressourcen sinnvoll verteilt und Prioritäten richtig gesetzt werden können. Übungen wie Combined Success bieten die Möglichkeit, diese Abläufe unter praxisnahen Bedingungen zu erproben, ohne dass ein tatsächlicher Ernstfall vorliegt.

Die Wahl eines Erdbebenszenarios als Übungsannahme ist dabei kein Zufall: Erdbeben zählen zu den Naturereignissen, die in kurzer Zeit große Gebiete betreffen und ganz unterschiedliche Schäden verursachen können, von beschädigten Gebäuden bis zu Problemen bei der Versorgung mit Strom oder Wasser. Entsprechend komplex gestaltet sich die Koordination zwischen den verschiedenen Organisationen, die bei einem solchen Ereignis gleichzeitig gefordert wären.