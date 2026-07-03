Großbrand in Donaustadt: Lagerhalle in Flammen – Tangente und U2-Station gesperrt

Brand in Wien-Donaustadt: Lagerhalle in Flammen, Tangente gesperrt

In Wien-Donaustadt ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Wiener Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Südosttangente (A23) zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei Wien bestätigte die Streckensperrung. Das Ereignis ereignete sich an einem Freitagabend.

Weitreichende Verkehrsbehinderungen

Neben der Sperrung der A23 war auch die U2-Station Stadlau in beide Richtungen nicht passierbar. Die Wiener Linien empfahlen Fahrgästen, auf umliegende Linien auszuweichen.

Lage in der Halle zunächst unklar

Ob sich zum Zeitpunkt des Brandes Personen in der Halle befanden, war zunächst nicht geklärt. Laut Berufsrettung Wien dürfte sich niemand in dem Gebäude aufgehalten haben. Verletzte wurden vorerst keine gemeldet.