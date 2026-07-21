Großbrand in Dornbirner Marktstraße: Dachstuhl steht in Flammen

Dachstuhlbrand in Dornbirn: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

In der Dornbirner Marktstraße ist am Dienstagmorgen ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle bestätigte, dass die Meldung um 5.10 Uhr einging.

Die Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot aus. Über Dornbirn war eine hohe Rauchsäule weithin sichtbar, während der Einsatz zahlreicher Feuerwehrkräfte lief.