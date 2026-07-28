Großbrand in Lengau: Über 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen und Wassermangel

Großbrand bei Bauernhof in Lengau: Über 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei einem landwirtschaftlichen Objekt in der Gemeinde Lengau im Bezirk Braunau ist es am Dienstagnachmittag zu einem Großbrand gekommen. Ein Nebengebäude eines Bauernhofs stand kurz nach 14 Uhr in Vollbrand.

Insgesamt 21 Feuerwehren aus dem Innviertel und aus Salzburg rückten aus. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, am Nachmittag wurde Alarmstufe 3 ausgerufen.

Wassermangel erschwerte Löscharbeiten

Für die Löscharbeiten musste eine rund zwei Kilometer lange Leitung verlegt werden. Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Baier sagte, eine zentrale Herausforderung sei der Schutz des angrenzenden Wohnhauses gewesen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte verhindert werden.

Laut Baier bereitete zudem der derzeit vorherrschende Wassermangel Probleme bei den Löscharbeiten. Vorhandene Löschteiche reichten allein nicht aus, die Bäche in der Region sind trocken. Landwirte unterstützten die Feuerwehr mit zusätzlichem Löschwasser.

Nebengebäude zerstört, ein Verletzter

Das betroffene Nebengebäude wurde bei dem Brand völlig zerstört. Nach ersten Informationen befanden sich darin Heu und landwirtschaftliche Geräte. Der Besitzer des Anwesens wurde laut Feuerwehr leicht verletzt.

Mit einem vollständigen Ende des Brandes wird laut Feuerwehr in den Abendstunden gerechnet.