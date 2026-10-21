Großbrand in Teerteichen der Magnesit-Deponie Trieben – Sirenenalarm und Bevölkerungswarnung

Bei der ehemaligen Magnesit Werksdeponie in Trieben ist ein Brand ausgebrochen. Betroffen sind die dortigen Teerteiche, es kommt zu starker Rauchentwicklung. Die Landeswarnzentrale hat daraufhin einen Sirenen- und AT-Alert für die Region ausgelöst. Sieben Feuerwehren des Paltentals stehen im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Warnung für die Bevölkerung in Trieben

Der Alarm der Landeswarnzentrale gilt konkret für den Bereich der ehemaligen Magnesit Werksdeponie in der Gemeinde Trieben. Die Bevölkerung wird aufgerufen, sich wegen der starken Rauchentwicklung nicht im Freien aufzuhalten und schützende Gebäude aufzusuchen. Zudem sollen Türen und Fenster geschlossen gehalten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Die Behörden bitten darum, den Anweisungen von Einsatzkräften und Behörden Folge zu leisten und das gefährdete Gebiet zu meiden.

Aufwändige Löscharbeiten an der Teerteichanlage

Nach Angaben der Einsatzleitung handelt es sich bei dem Brandherd um eine Teerteichanlage. Dabei handelt es sich um einen künstlich angelegten Teich, der zur sicheren Lagerung flüssiger Betriebsrestmassen dient. Die Feuerwehr bezeichnet die Löscharbeiten als sehr aufwändig. Die Einsatzkräfte versuchen derzeit, das Feuer mit einem Schaumteppich abzusticken. Erste Löscherfolge wurden bereits gemeldet.

Umgang mit Altlasten in der Industrie

Teerteiche und vergleichbare Deponieanlagen stammen häufig aus früheren Produktionsphasen industrieller Standorte und dienten dazu, flüssige oder halbflüssige Rückstände aus Fertigungsprozessen dauerhaft zu lagern. Solche Altlasten bleiben auch nach Stilllegung eines Werks bestehen und müssen über Jahrzehnte hinweg überwacht werden, da die gelagerten Stoffe je nach Zusammensetzung brennbar oder umweltschädlich sein können. Bei einem Brand in derartigen Anlagen gestaltet sich die Bekämpfung in der Regel schwieriger als bei herkömmlichen Gebäudebränden, da sich teerhaltige oder bituminöse Rückstände nur schwer vollständig ablöschen lassen und tief in das Material einbrennen können.

Der Einsatz von Löschschaum ist bei solchen Bränden ein gängiges Mittel, da er den Brandherd von der Sauerstoffzufuhr abschneidet und so die Ausbreitung der Flammen eindämmt. Gerade bei großflächigen Teichanlagen kann dieser Vorgang jedoch viel Zeit und Material erfordern, weil der Schaum die gesamte Oberfläche gleichmäßig bedecken muss, um wirksam zu sein.

Sirenenalarm und Verhaltensregeln bei Gefahrenlagen

Grundsätzlich dient ein Sirenen- und Warn-App-Alert dazu, die Bevölkerung in einem betroffenen Gebiet rasch über eine akute Gefahrenlage zu informieren, etwa bei Großbränden mit Rauchentwicklung oder dem Austritt gefährlicher Stoffe. Die üblichen Verhaltensempfehlungen, Gebäude aufzusuchen, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungsanlagen abzuschalten, sollen verhindern, dass Rauch oder Schadstoffe in Innenräume gelangen. Diese Maßnahmen gelten so lange, bis die zuständigen Behörden eine Entwarnung aussprechen oder konkrete Anweisungen für ein anderes Verhalten geben.