Großdemo gegen Budgetkürzungen – ÖH erwartet 10.000 Teilnehmer in Wien

In Wien findet am 22. Oktober 2026 eine Demonstration gegen Budgetkürzungen an den Universitäten statt. Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) hat die Kundgebung organisiert und für 10.000 Teilnehmer angemeldet. Der Protest steht unter dem Motto „Alarmstufe Rot – #UnisRetten!“ und beginnt um 15:00 Uhr bei der Technischen Universität (TU).

Ablauf der Kundgebung in der Wiener Innenstadt

Ab etwa 16:00 Uhr setzt sich der Demonstrationszug vom Resselpark aus in Bewegung. Die Route führt über den Karlsplatz, die Lothringerstraße, den Schwarzenbergplatz, die Ringstraße und den Franz-Josefs-Kai zurück zur Universität. Für den Verkehr in der Innenstadt werden umfangreiche Behinderungen erwartet. Besonders betroffen sind die Straßenbahnlinien auf der Ringstraße sowie mehrere Buslinien.

Die Organisation der Veranstaltung liegt bei der ÖH. Die Universitätenkonferenz (uniko) beteiligt sich nicht an der Organisation, wird aber bei der Kundgebung mit Reden vertreten sein. Die Proteste werden zudem von den Rektoraten offiziell unterstützt. Studierende und Universitätspersonal erhalten für die Teilnahme an der Demonstration frei. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) hat am Mittwoch vor der Veranstaltung ihre Unterstützung angekündigt.

Finanzierung der Universitäten im kommenden Dreijahresbudget

Hintergrund der Proteste ist die Mittelausstattung der 23 öffentlichen Universitäten im kommenden Dreijahresbudget. Dafür sind 16 Milliarden Euro vorgesehen. An den Universitäten arbeiten insgesamt rund 68.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der sogenannte Mittelbau, also Forschende und Lehrende unterhalb der Professuren, umfasst laut der Datenbank unidata 45.300 Personen.

Finanzierungszyklen und Mittelbau an österreichischen Universitäten

Die Finanzierung österreichischer Universitäten erfolgt grundsätzlich in mehrjährigen Leistungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den einzelnen Hochschulen. In diesem Rahmen werden Globalbudgets für jeweils drei Jahre festgelegt, aus denen Personal, Lehre, Forschung und Infrastruktur finanziert werden. Da Löhne, Energiekosten und andere Ausgaben über die Jahre steigen, wird die reale Kaufkraft eines festgelegten Budgets von vielen Beteiligten im Hochschulbereich regelmäßig als zentrale Streitfrage thematisiert.

Der sogenannte Mittelbau bildet an Universitäten üblicherweise das Rückgrat von Lehre und Forschung. Er umfasst wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Assistentinnen und Assistenten sowie weiteres akademisches Personal unterhalb der Professorenebene. Diese Gruppe ist in der Regel sowohl in die laufende Lehrtätigkeit als auch in Forschungsprojekte eingebunden und gilt als wesentlicher Faktor für die Qualität des Studienbetriebs.

Demonstrationen im Hochschulbereich werden in Österreich traditionell von der ÖH als gesetzlicher Interessenvertretung der Studierenden organisiert. Eine offizielle Unterstützung durch Rektorate sowie Gewerkschaften wie die GÖD ist bei bildungspolitischen Protesten nicht unüblich, da Universitäten und Personalvertretungen bei Fragen der Grundfinanzierung häufig gemeinsame Interessen verfolgen. Freistellungen für Studierende und Personal an Tagen solcher Kundgebungen werden von den jeweiligen Institutionen eigenständig geregelt.