Große Mühl: 200.000 Euro für Renaturierung an neun Stellen im Bezirk Rohrbach

An neun Stellen der Großen Mühl im Bezirk Rohrbach sind Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt worden. Von Klaffer am Hochficht bis zur Burg Pürnstein wurden dafür große Steinblöcke im Flussbett platziert, die für unterschiedliche Strömungsverhältnisse und ruhigere Zonen sorgen sollen. Hinter den Steinen entstehen Vertiefungen, die auch bei niedrigem Wasserstand ausreichend Wasser bieten. Von den Maßnahmen sollen Fischarten wie Bachforelle, Äsche und Koppe profitieren.

Neun Gemeinden beteiligt, Kosten von rund 200.000 Euro

In Klaffer und Haslach wurden zusätzlich sogenannte Ausstände angelegt. Dabei handelt es sich um Seitenbuchten, die Tieren bei Hochwasser oder Hitzeperioden als Rückzugsgebiete dienen. Geplant wurde das Projekt vom Gewässerbezirk Grieskirchen in Zusammenarbeit mit dem Fischereirevier Rohrbach. Als Antragsteller traten die Gemeinden entlang der Großen Mühl auf, insgesamt waren neun Gemeinden an dem Projekt beteiligt.

Die Kosten für die Maßnahmen beliefen sich auf rund 200.000 Euro. Finanziert wurde das Projekt mit Mitteln von Bund und Land sowie durch den Landesfischereiverband. Thomas Koller, Obmann des Fischereireviers Rohrbach, äußerte sich zum Zustand der Gewässer nach dem zurückliegenden Sommer: „Nach diesem Sommer hat man den Eindruck gehabt, in unseren Flüssen lebt nichts mehr.“

Lebensräume für Fische bei schwankenden Wasserständen

Grundsätzlich hängt das Überleben von Fischarten wie Bachforelle, Äsche und Koppe stark von der Struktur eines Flussbetts ab. Bei naturbelassenen Gewässern sorgen Steine, Totholz und unterschiedlich tiefe Bereiche dafür, dass Fische je nach Wasserstand und Temperatur passende Rückzugsorte finden. In vielen Flussabschnitten wurden solche Strukturen im Lauf der Zeit durch Regulierungen und Begradigungen reduziert, wodurch gleichförmige, oft flache Flussbetten entstanden sind.

Bei anhaltend niedrigem Wasserstand und hohen Temperaturen kann sich der Lebensraum für Fische in solchen begradigten Abschnitten deutlich verschlechtern. Tiefere Bereiche, wie sie durch gezielt platzierte Steinblöcke entstehen, bieten in diesen Phasen ein kühleres und sauerstoffreicheres Rückzugsgebiet. Seitliche Ausstände wiederum ermöglichen es Fischen, extremen Strömungsverhältnissen bei Hochwasser auszuweichen, ohne in die Hauptströmung des Flusses zu geraten.

Renaturierungsprojekte an Fließgewässern werden in Österreich in der Regel von den zuständigen Gewässerbezirken in Abstimmung mit Fischereirevieren, Gemeinden sowie Bund und Land geplant und umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt dabei häufig über eine Kombination mehrerer Fördergeber, da solche Maßnahmen sowohl dem Hochwasserschutz als auch dem Erhalt der Artenvielfalt zugutekommen.