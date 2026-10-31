Großeinsatz der Wiener Polizei: Hunderte Beamte gegen illegale Böller in der Halloween-Nacht

Die Wiener Polizei erhöht in der Halloween-Nacht ihre Präsenz im Stadtgebiet deutlich. Im Mittelpunkt der Einsätze steht illegale Pyrotechnik. Hunderte zusätzliche Polizistinnen und Polizisten sind uniformiert und in Zivil unterwegs, unterstützt von Spezialeinheiten wie der Diensthundeeinheit und Bereitschaftseinheiten aus ganz Österreich. An stark frequentierten Orten sind Personen- und Verkehrskontrollen vorgesehen.

Hintergrund der verstärkten Maßnahmen sind unter anderem Gewaltaufrufe, die im Vorfeld von Halloween in sozialen Netzwerken aufgetaucht waren. Die Polizei reagierte darauf bereits mit Hausdurchsuchungen, mehrere Verdächtige wurden ausgeforscht.

Verstärkte Kontrollen und rechtliche Vorgaben

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl bezeichnete Halloween als eine seit Jahren bestehende polizeiliche Herausforderung. Im gesamten Wiener Stadtgebiet ist die Verwendung von Pyrotechnik ab Kategorie F2 verboten. Darunter fallen etwa Raketen oder sogenannte Schweizer Kracher. Bei Verkleidungen gilt zudem das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz, das bei Kontrollen zu beachten ist.

Dass das Böllerverbot auch abseits der Halloween-Nacht ein Thema ist, zeigte sich erst kürzlich bei einer Schwerpunktaktion rund um den Bahnhof Floridsdorf. Dabei wurden 254 pyrotechnische Gegenstände beschlagnahmt. Kontrolliert wurden vor allem Züge, die aus Tschechien nach Wien kamen.

Dauerhafte Böllerproblematik im Franz-Koch-Hof

Besonders im Franz-Koch-Hof in Floridsdorf ist die Lage seit Wochen angespannt. Dort werden seit Ende September jede Nacht Böller gezündet. Die Polizei hat in den Stiegenhäusern der Anlage Aushänge angebracht, die auf die geltende Rechtslage hinweisen. Bezirksvorsteher Georg Papai war diese Woche gemeinsam mit Polizisten vor Ort, um erneut auf das Böllerverbot aufmerksam zu machen. Zusätzlich setzt Wiener Wohnen im Franz-Koch-Hof Ordnungsberaterinnen und Ordnungsberater ein.

Debatte um ein bundesweites Feuerwerksverbot

Die Diskussion um den Umgang mit Pyrotechnik reicht über den aktuellen Anlassfall hinaus. Seit Ende 2023 fordert eine Onlinepetition auf der Plattform #aufstehn, mitinitiiert von Christian Haslinger, ein österreichweites Feuerwerksverbot. Mehr als 150.000 Menschen haben die Petition mittlerweile unterschrieben.

Einsatzkonzepte bei Großereignissen

Grundsätzlich richten sich Polizeieinsätze bei Ereignissen wie Halloween nach einem mehrstufigen Konzept. Uniformierte Kräfte sorgen dabei für sichtbare Präsenz an belebten Plätzen, während zivile Beamte unauffällig mögliche Vorfälle beobachten können. Spezialeinheiten wie Diensthundestaffeln kommen häufig dann zum Einsatz, wenn größere Menschenmengen zu erwarten sind oder frühere Erfahrungswerte auf ein erhöhtes Risiko hindeuten. Verkehrs- und Personenkontrollen an zentralen Verkehrsknotenpunkten dienen üblicherweise dazu, verbotene Gegenstände wie illegale Pyrotechnik bereits im Vorfeld aus dem Verkehr zu ziehen.

Das in Wien geltende Verbot von Pyrotechnik der Kategorie F2 ist Teil eines allgemeinen Systems zur Einstufung von Feuerwerkskörpern, das sich nach deren Gefährdungspotenzial richtet. Produkte dieser Kategorie gelten als besonders laut und wirkungsstark und sind daher in dicht besiedelten Gebieten grundsätzlich strenger reglementiert als etwa einfache Wunderkerzen oder Tischfeuerwerk der niedrigeren Kategorie F1. Verstöße gegen solche Verbote werden in der Regel von der Exekutive im Rahmen allgemeiner Kontrollen geahndet, wobei die praktische Durchsetzung angesichts der großen Menge an privat verwendeter Pyrotechnik häufig eine Herausforderung darstellt.

Auch die wiederkehrende Diskussion um ein generelles Feuerwerksverbot ist kein auf Österreich beschränktes Phänomen. In mehreren europäischen Ländern wird regelmäßig über strengere Regeln für den privaten Gebrauch von Feuerwerkskörpern debattiert, wobei Sicherheitsaspekte, Lärmbelästigung und Umweltfragen meist im Zentrum der Argumentation stehen. Kommunen und Wohnbauträger reagieren auf lokale Probleme häufig mit begleitenden Maßnah