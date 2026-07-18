Großeinsatz in Mureck: Vermisste Person nach zwei Stunden wohlbehalten gefunden

Suchaktion in Mureck: Vermisste Person wohlauf aufgefunden

In Mureck im Bezirk Südoststeiermark hat am Freitagnachmittag eine größere Suchaktion stattgefunden. Gegen 17 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit der systematischen Suche nach einer vermissten Person.

Insgesamt 93 Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt. Sieben Feuerwehren durchsuchten das Gebiet systematisch, eine Polizeidrohne unterstützte den Einsatz und überflog dabei auch schwer zugängliche Bereiche. Die Koordination lag unter der Leitung von OBI David Bauman.

Nach rund zwei Stunden wurde die vermisste Person wohlauf aufgefunden. Bei der Suchaktion kam es zu keinen Verletzungen oder Schäden.