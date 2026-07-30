Großeinsatz in Wien-Meidling: Dachbrand mit 150 Feuerwehrleuten und zwei Verletzten

Ausgedehnter Dachbrand in Wien-Meidling: Alarmstufe drei ausgelöst

In der Böckhgasse in Meidling steht die Berufsfeuerwehr Wien bei einem ausgedehnten Dachbrand im Einsatz. Für den Einsatz wurde Alarmstufe drei ausgerufen, zudem wurde ein AT-Alert ausgelöst.

Im umliegenden Gebiet kommt es zu starker Verrauchung. Die Bevölkerung wird gebeten, den betroffenen Bereich zu meiden. Anrainerinnen und Anrainer sind angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Umfangreicher Einsatz vor Ort

Vor Ort sind 36 Feuerwehrfahrzeuge und 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Für die Löscharbeiten muss das Dach des betroffenen Gebäudes geöffnet werden. Das Gebäude wurde geräumt.

Zwei Personen verletzt

Ein 36-jähriger Mann musste mit Kreislaufproblemen ins Spital gebracht werden. Eine 75-jährige Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.