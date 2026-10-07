Großübung am Ordensklinikum Linz: Feuerwehr probt Hubschrauberabsturz-Szenario

Am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern findet am Mittwochvormittag, dem 7. Oktober 2026, eine technische Übung am Hubschrauberlandeplatz statt. Beteiligt sind die Berufsfeuerwehr Linz und die Notfallteams des Krankenhauses. Geprobt wird ein Einsatzszenario nach einem Hubschrauberabsturz.

Übungsszenario am Landeplatz des Krankenhauses

Im Mittelpunkt der Übung steht die Frage, wie Einsatzkräfte und Krankenhauspersonal reagieren müssen, wenn ein Hubschrauber abstürzt und dabei Menschen verletzt werden. Die Übung findet direkt am Hubschrauberlandeplatz des Standorts Barmherzige Schwestern statt und bindet sowohl die Berufsfeuerwehr Linz als auch die hauseigenen Notfallteams des Krankenhauses ein.

Während der Übung kann es zu lauten Geräuschen und zu inszenierter Rauchentwicklung kommen. Das Krankenhaus weist darauf hin, dass für Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie für Mitarbeitende dabei keine Gefahr besteht. Die medizinische Versorgung im Haus soll durch die Übung nicht beeinträchtigt werden. Akutfälle werden an diesem Tag entsprechend dem Aufnahmekalender vom Kepler Universitätsklinikum übernommen.

Übungsbetrieb an Krankenhäusern mit Hubschrauberlandeplatz

Grundsätzlich verfügen Krankenhäuser mit einem eigenen Hubschrauberlandeplatz über festgelegte Abläufe für den Fall technischer Zwischenfälle im unmittelbaren Umfeld des Landeplatzes. Solche Übungen dienen dazu, die Zusammenarbeit zwischen externen Einsatzkräften wie einer Berufsfeuerwehr und dem internen Notfallpersonal eines Krankenhauses regelmäßig zu überprüfen und aufeinander abzustimmen. Dabei geht es üblicherweise um Fragen der Zuständigkeit, der Kommunikation zwischen den beteiligten Stellen sowie um die praktische Versorgung von Verletzten unter realitätsnahen Bedingungen.

Bei vergleichbaren Übungsszenarien werden akustische und optische Effekte wie laute Geräusche oder künstlicher Rauch häufig gezielt eingesetzt, um die Einsatzbedingungen möglichst realistisch nachzubilden. Krankenhäuser informieren in solchen Fällen in der Regel im Vorfeld über den Ablauf, um Verunsicherung bei Patientinnen, Patienten und Besucherinnen sowie Besuchern zu vermeiden. Der laufende Klinikbetrieb wird dabei üblicherweise organisatorisch so abgesichert, dass die reguläre Versorgung paralleler Fälle sichergestellt bleibt, etwa durch eine Umverteilung von Akutfällen an andere Standorte für die Dauer der Übung.