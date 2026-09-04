Großübung am Salzburger Hauptbahnhof: 80 Einsatzkräfte probten Ernstfall in Lokalbahn

Am Hauptbahnhof Salzburg hat am Donnerstagabend, dem 3. September 2026, eine großangelegte Einsatzübung stattgefunden. Rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei waren daran beteiligt. Geübt wurde im Bereich der Endstation der Salzburger Lokalbahn unter dem Bahnhof.

Brand in Lokalbahngarnitur simuliert

Das Übungsszenario sah einen Brand in einer einfahrenden Lokalbahngarnitur vor. Die Einsatzkräfte mussten dabei 18 Fahrgäste retten. An der Übung waren rund zehn Feuerwehrfahrzeuge sowie sieben Fahrzeuge des Roten Kreuzes beteiligt.

Der stellvertretende Branddirektor Florian Schubert erklärte, die Einsatzkräfte seien auch bei größeren organisationsübergreifenden Einsätzen routiniert. Die Übung diene insbesondere jüngeren Einsatzkräften zur praktischen Erfahrungssammlung.

Der Bahnbetrieb am Hauptbahnhof lief während der Übung planmäßig weiter. Auch der öffentliche Fern- und Nahverkehr war nicht betroffen, O-Busse und Regionalbusse verkehrten regulär.

Organisationsübergreifende Übungen als fester Bestandteil der Einsatzplanung

Einsatzübungen dieser Größenordnung finden in Salzburg etwa einmal pro Jahr statt. Sie dienen dazu, das Zusammenwirken unterschiedlicher Organisationen unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben. Bei größeren Schadensereignissen, etwa in Bahnhöfen, Tunneln oder anderen Verkehrsinfrastrukturen, sind in der Regel mehrere Einsatzorganisationen gleichzeitig gefordert. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei müssen dabei ihre jeweiligen Aufgaben koordinieren, etwa die Brandbekämpfung, die medizinische Versorgung Betroffener und die Absicherung des Einsatzortes.

Solche gemeinsamen Übungen ermöglichen es den beteiligten Organisationen, Kommunikationswege, Zuständigkeiten und Abläufe zu testen, ohne dass ein tatsächlicher Notfall vorliegt. Gerade in stark frequentierten Bereichen wie einem Hauptbahnhof ist eine enge Abstimmung wichtig, da dort during eines Einsatzes weiterhin Reisende unterwegs sein können und der laufende Betrieb möglichst wenig beeinträchtigt werden soll. Für neue oder jüngere Einsatzkräfte bieten solche Übungsszenarien zudem die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in einem kontrollierten Rahmen zu sammeln, die im Alltag nicht regelmäßig anfallen.