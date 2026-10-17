Großübung in Aschach: 80 Einsatzkräfte proben Hubschrauber-Absturz in die Donau

In Aschach an der Donau im Bezirk Eferding haben Einsatzkräfte am Wochenende den Absturz eines Hubschraubers in die Donau geübt. Rund 80 Kräfte von Feuerwehr, Wasserrettung, Polizei, Rettungshundestaffel und Rotem Kreuz waren an der Übung beteiligt. Taucherinnen und Taucher suchten unter Wasser nach dem fiktiv abgestürzten Hubschrauber und möglichen Insassen, während zusätzlich das gegenüberliegende Ufer abgesucht wurde.

Szenario mit präpariertem Hubschrauber

Für die Übung kam ein ehemaliger Hubschrauber des Bundesheeres zum Einsatz, der eigens für derartige Einsätze präpariert worden war. Das durchgespielte Szenario sah vor, dass die Maschine in die Donau gestürzt war. Die eingesetzten Teams suchten sowohl im Wasser als auch am Ufer nach dem Wrack und nach Personen, die sich den Übungsannahmen zufolge an Bord befunden hatten.

Neben der Suche nach dem Hubschrauber und möglichen Insassen errichteten die Einsatzkräfte eine Ölsperre. Damit wurde ein möglicher Austritt von Treibstoff aus dem Wrack simuliert. Die Wassertemperatur lag während der Übung bei 13 Grad. Einsatzleiter war Christian Müller, Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aschach. Nach Abschluss der Suche wurde der Hubschrauber wieder an Land gebracht.

Zusammenarbeit mehrerer Organisationen bei Wassereinsätzen

Einsätze an und in größeren Flüssen wie der Donau erfordern grundsätzlich das koordinierte Zusammenwirken unterschiedlicher Organisationen. Während Feuerwehr und Wasserrettung üblicherweise für die technische Rettung sowie die Suche unter Wasser zuständig sind, übernimmt die Polizei in der Regel die Absicherung des Einsatzortes und angrenzende Ermittlungsaufgaben. Rettungshundestaffeln kommen bei der Flächensuche an Land zum Einsatz, etwa entlang von Uferbereichen, während das Rote Kreuz für die medizinische Versorgung bereitsteht.

Bei realen Zwischenfällen mit abgestürzten Luftfahrzeugen im oder am Wasser stellt die eigentliche Suche nach Wrackteilen und Personen üblicherweise eine besondere Herausforderung dar. Strömung, eingeschränkte Sicht und niedrige Wassertemperaturen erschweren die Arbeit von Taucherinnen und Tauchern erheblich. Niedrige Temperaturen wie die bei dieser Übung gemessenen 13 Grad wirken sich zudem auf die Einsatzdauer aus, da sie die körperliche Belastung für die eingesetzten Kräfte erhöhen.

Die Simulation eines Treibstoffaustritts und der Einsatz einer Ölsperre gehören bei derartigen Übungsszenarien regelmäßig dazu, da ausgelaufener Treibstoff bei echten Vorfällen zusätzlich zur Gewässerverschmutzung beitragen kann. Ölsperren dienen dazu, die Ausbreitung solcher Substanzen auf der Wasseroberfläche einzudämmen und so Umweltschäden zu begrenzen.

Gemeinsame Übungen mit mehreren Blaulichtorganisationen dienen grundsätzlich dazu, Abläufe und Schnittstellen zwischen den beteiligten Stellen zu trainieren. Dazu zählen etwa die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und den einzelnen Teams, die Koordination der Suche in unterschiedlichen Bereichen sowie der Umgang mit Spezialgerät wie Tauchausrüstung oder Ölsperren. Der Einsatz eines tatsächlichen, speziell präparierten Hubschrauberwracks ermöglicht dabei ein realitätsnahes Training der Suchmaßnahmen unter Wasser.