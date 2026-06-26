Grünland könnte bei Dürre künftig viermal weniger CO2 aufnehmen als heute

Studie: Dürre könnte Grünland unter Klimawandel stärker belasten als bisher angenommen

Forscher der Universität Innsbruck haben in einem zweijährigen Experiment untersucht, wie sich Dürre auf zentrale Funktionen von Grünland-Ökosystemen auswirkt. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht.

Das Experiment fand in einer Versuchsanlage in der Steiermark statt. Dabei erfassten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter kontrollierten Bedingungen CO2- und Wasserflüsse und untersuchten Funktionen wie Kohlenstoffaufnahme über Photosynthese, CO2-Abgabe durch Atmung sowie den Wasserhaushalt.

Faktoren verstärken sich gegenseitig

Ein zentrales Ergebnis betrifft das Zusammenspiel von erhöhter CO2-Konzentration, Klimaerwärmung und Dürre. Bisher wurde angenommen, dass sich diese Faktoren gewissermaßen aufsummieren lassen. Die Studie zeigt jedoch, dass sie sich gegenseitig verstärken. Zudem widerlegte das Experiment die Erwartung, dass sich bei erhöhtem CO2 das Wassersparen durch Pflanzen und der erhöhte Wasserbedarf durch Erwärmung gegenseitig abpuffern – das Wassersparen reichte aufgrund des Erwärmungseffekts tatsächlich nicht aus.

Unter simulierten Zukunftsbedingungen mit höheren CO2-Werten und höheren Temperaturen fällt die Einschränkung der Kohlenstoffaufnahme durch Dürre stärker aus als unter heutigen Bedingungen. Laut Michael Bahn, Professor am Institut für Ökologie und Leiter der Forschungsgruppe Funktionelle Ökologie, könnten Wiesen in einem künftigen Klima bei Dürre ihre Kohlenstoffaufnahme viermal so stark verringern wie heute.

Einschränkungen der CO2-Aufnahme möglicherweise unterschätzt

Bahn zufolge könnte die Fähigkeit von Grünland-Ökosystemen zur CO2-Aufnahme in einem künftigen Klima geringer sein als bisher angenommen. Er betont, dass die Auswirkungen kombinierter Klimafaktoren auf Ökosysteme künftig systematischer untersucht werden müssen.