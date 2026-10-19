Grundwasserpegel in Salzburg auf historischem Tiefstand – Bundesweite Messungen zeigen dramatische Entwicklung

Im Land Salzburg sind an drei Viertel aller Grundwassermessstellen Pegelstände messbar, die für Mitte Oktober noch nie erfasst wurden. An jeder fünften Messstelle liegt der Wert sogar so niedrig wie noch nie im gesamten Messzeitraum. Das geht aus einer aktuellen Datenauswertung von Greenpeace hervor.

Besonders betroffen sind vier der insgesamt 20 Grundwassermessstellen im Bundesland. In Salzburg-Morzg, in Saalfelden-Lichtenberg im Pinzgau, in Elsbethen im Flachgau sowie in Enns-Altenmarkt im Pongau werden derzeit Allzeit-Tiefststände registriert.

Niedrige Pegel auch im übrigen Bundesgebiet

Das Bild in Salzburg fügt sich in eine bundesweite Entwicklung ein. Laut der Greenpeace-Auswertung liegt rund die Hälfte aller Grundwasserpegel in Österreich so niedrig wie Mitte Oktober noch nie. Von insgesamt 227 Messstellen im Bundesgebiet verzeichnen 36 den niedrigsten Stand seit Beginn der jeweiligen Messungen. Am stärksten betroffen sind nach den Daten die Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich.

Als Ursache wird die Trockenheit des heurigen Sommers genannt. Weitere Angaben zu Niederschlagsmengen oder klimatischen Bedingungen im Detail liegen dazu nicht vor.

Forderung nach rascherer Umsetzung des Wasserentnahmeregisters

Die Bundesregierung hat ein Wasserentnahmeregister angekündigt. Darin sollen Industriebetriebe künftig melden müssen, wie viel Wasser sie entnehmen. Greenpeace fordert eine schnellere Umsetzung dieses Registers.

Grundwassermessung als Frühwarnsystem

Grundwassermessstellen dienen grundsätzlich dazu, die Entwicklung des Grundwasserspiegels über längere Zeiträume hinweg zu beobachten. Sie liefern damit eine Datengrundlage, mit der sich saisonale Schwankungen von langfristigen Trends unterscheiden lassen. Ein Vergleich mit historischen Werten für denselben Zeitpunkt im Jahr – etwa Mitte Oktober – ermöglicht es, ungewöhnlich niedrige oder hohe Stände einzuordnen, ohne dass kurzfristige Wetterereignisse das Bild verzerren.

Grundwasser speist sich überwiegend aus versickerndem Niederschlag sowie aus Oberflächengewässern. Bleibt Regen über längere Zeit aus oder fällt er in geringerer Menge, wirkt sich das zeitversetzt auf die Pegelstände aus, da sich Grundwasserkörper nur langsam auffüllen und ebenso langsam wieder absinken. Niedrige Pegel im Herbst können daher auf Trockenperioden im vorangegangenen Sommer zurückgehen, auch wenn einzelne Regenfälle in der Zwischenzeit die Situation kurzfristig kaum verändern.

Die Wasserentnahme durch Industrie, Landwirtschaft und Haushalte stellt einen zusätzlichen Faktor dar, der neben der natürlichen Neubildung auf den Grundwasserspiegel einwirkt. Ein Register, in dem Entnahmemengen erfasst werden, soll üblicherweise dazu beitragen, Verbrauch und verfügbare Ressourcen besser miteinander abzugleichen und bei Engpässen gezielter reagieren zu können. Solche Register gelten in anderen Bereichen der Wasserwirtschaft als gängiges Instrument, um Datengrundlagen für behördliche Entscheidungen zu schaffen.