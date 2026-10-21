Häftling flüchtet bei Freigang aus JA Klagenfurt und wird in Graz gefasst

Ein 32-jähriger Häftling der Justizanstalt Klagenfurt ist am 20. Oktober 2026 während eines Freigangs geflüchtet. Der österreichische Staatsbürger sollte im Rahmen des Freigangs in einer gemeinnützigen Einrichtung arbeiten. Laut Polizei wurde dort ein Auto gestohlen, mit dem der Mann anschließend flüchtete. Das Fahrzeug wurde in der Nacht auf den 21. Oktober in der Steiermark sichergestellt, der Flüchtige selbst rund eine Stunde später in Graz ausfindig gemacht.

Fahndung endet in Graz

Nach dem Diebstahl des Autos in der gemeinnützigen Einrichtung leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Häftling und dem Fahrzeug ein. Die Suche erstreckte sich über mehrere Bundesländer. In der Nacht auf den 21. Oktober wurde das gestohlene Auto in der Steiermark sichergestellt. Es weist leichte Beschädigungen auf.

Etwa eine Stunde nach der Sicherstellung des Fahrzeugs wurde der 32-Jährige in Graz aufgegriffen. Der Verdächtige wird derzeit von den Behörden einvernommen. Zu den näheren Umständen der Flucht, den Hintergründen des Diebstahls oder dem Ablauf der Festnahme in Graz liegen keine weiteren bestätigten Angaben vor.

Freigang als Teil des Strafvollzugs

Der Freigang ist ein in Österreich übliches Instrument des Strafvollzugs, das Insassen unter bestimmten Voraussetzungen die Arbeit außerhalb der Justizanstalt ermöglicht. Grundsätzlich dient diese Maßnahme dazu, Häftlinge schrittweise wieder an ein Leben in Freiheit und an geregelte Arbeitsabläufe heranzuführen. Häufig erfolgt der Einsatz in gemeinnützigen Einrichtungen oder bei Betrieben, die mit den Justizanstalten kooperieren.

Die Vergabe eines Freigangs setzt üblicherweise eine Einzelfallprüfung voraus, bei der etwa der bisherige Verlauf der Haft, das Verhalten des Insassen und eine Einschätzung des Fluchtrisikos berücksichtigt werden. Die Entscheidung darüber liegt bei der jeweiligen Justizanstalt. Trotz dieser Prüfungen besteht bei derartigen Lockerungen des Vollzugs grundsätzlich ein gewisses Restrisiko, dass Betroffene die eingeräumte Bewegungsfreiheit zur Flucht nutzen.

Kommt es zu einer Flucht aus dem Freigang, wird in der Regel unmittelbar die Polizei eingeschaltet und eine Fahndung eingeleitet. Je nach Lage kann sich diese über mehrere Bundesländer erstrecken, insbesondere wenn Hinweise auf eine mögliche Fluchtrichtung oder ein genutztes Fahrzeug vorliegen. Die Zusammenarbeit zwischen den Polizeidienststellen verschiedener Bundesländer spielt dabei eine zentrale Rolle, um eine rasche Lokalisierung von Personen und Fahrzeugen zu ermöglichen.