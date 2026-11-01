Hälfte der kontrollierten Wiener Nachtlokale wies gravierende Sicherheitsmängel auf

Bei Kontrollen in 16 Wiener Nachtlokalen rund um Halloween haben Behörden in der Hälfte der Betriebe gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Die Gruppe Sofortmaßnahmen führte die Einsätze am Freitag und Samstag gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), der MA 36 und der MA 59 im gesamten Stadtgebiet durch. In acht der kontrollierten Lokale waren die Mängel so schwerwiegend, dass sofortige Maßnahmen notwendig wurden, in einem Fall sogar die Räumung des Betriebs.

Verstellte Notausgänge bei rund 200 Gästen im Lokal

Besonders deutlich fiel der Befund in einem Lokal aus, in dem sich zum Kontrollzeitpunkt rund 200 Gäste aufhielten. Dort waren Notausgänge durch Baumaterialien und Maschinen verstellt, zusätzlich war die Fluchtwegbeleuchtung irreführend angebracht. Die Behörden forderten die Betreiberin auf, die Betriebsanlage zu räumen, was diese auch umsetzte. Im Zuge der Maßnahmen mussten zudem brennbare Dekorationen entfernt werden.

Auch in anderen kontrollierten Betrieben entdeckten die Einsatzkräfte sicherheitsrelevante Mängel: versperrte oder verstellte Notausgänge, fehlende Feuerlöscher sowie defekte Notausgangsleuchten zählten zu den wiederkehrenden Feststellungen.

Zahlreiche Anzeigen wegen unterschiedlicher Verstöße

Neben den baulichen und sicherheitstechnischen Mängeln registrierten die Behörden auch andere Verstöße. In vier Betrieben erstatteten sie Anzeigen wegen deutlich überhöhter Musiklautstärke. Der Magistrat brachte darüber hinaus 15 weitere Anzeigen ein, unter anderem wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung, das Wiener Jugendschutzgesetz und das Maß- und Eichgesetz. Das AMS meldete zusätzlich acht Anzeigen wegen Schwarzarbeit.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, äußerte sich zu den Ergebnissen der Kontrollen. Er wies darauf hin, dass versperrte Fluchtwege, brennbare Materialien und fehlende Feuerlöscher im Ernstfall dramatische Folgen haben könnten.

Brandschutz in stark frequentierten Lokalen

Grundsätzlich gelten für Gastronomie- und Veranstaltungsbetriebe in Wien feste Vorgaben zum Brandschutz, die unter anderem freie und gekennzeichnete Fluchtwege, funktionsfähige Notbeleuchtung sowie einsatzbereite Feuerlöscher vorschreiben. Diese Anforderungen orientieren sich an der maximal zulässigen Besucherzahl eines Lokals, da im Ernstfall eine zügige und geordnete Evakuierung möglich sein muss. Je mehr Gäste sich gleichzeitig in einem Raum aufhalten, desto größer ist die Bedeutung funktionierender Fluchtwege und klar erkennbarer Notausgänge.

Behördliche Kontrollen in der Nachtgastronomie dienen üblicherweise dazu, die Einhaltung dieser Vorgaben stichprobenartig zu überprüfen. Dabei arbeiten unterschiedliche Stellen zusammen: Während etwa die MA 36 für feuerpolizeiliche und veranstaltungsrechtliche Fragen zuständig ist, prüft die MA 59 als Marktamt unter anderem lebensmittel- und eichrechtliche Aspekte. Das AMS wiederum kontrolliert im Rahmen solcher Einsätze, ob Arbeitskräfte ordnungsgemäß angemeldet sind. Werden bei derartigen Kontrollen Mängel festgestellt, können die Behörden je nach Schwere der Verstöße unterschiedliche Maßnahmen anordnen – von Anzeigen bis hin zu einer sofortigen Räumung, wenn eine unmittelbare Gefahr für Besucherinnen und Besucher besteht.

Auch Jugendschutzbestimmungen spielen bei Kontrollen in der Nachtgastronomie regelmäßig eine Rolle. Sie regeln etwa, zu welchen Uhrzeiten sich Minderjährige in bestimmten Lokalen aufhalten dürfen, und sollen junge Menschen vor altersunangemessenen Risiken in diesem Umfeld schützen. Verstöße gegen diese Vorgaben werden von den zuständigen Behörden ebenso geahndet wie Verstöße gegen gewerberechtliche oder eichrechtliche Bestimmungen, die unter anderem korrekte Mess- und Ausschankmengen betreffen.