Hängegleiterpilot bei Notlandung nahe Schruns verletzt

Hängegleiterpilot bei Notlandung in Vorarlberg verletzt

Ein 68-jähriger Hängegleiterpilot ist am Donnerstagnachmittag bei einer Notlandung nahe Schruns verletzt worden. Der Notarzthubschrauber Christophorus 8 brachte ihn anschließend ins Landeskrankenhaus Bludenz.

Der Mann war gemeinsam mit zwei weiteren Piloten zu einem Rundflug gestartet. Im Bereich der Bielerhöhe verlor er aufgrund des Talwinds an Höhe und entschied sich zu einer Notlandung an einem mit Sträuchern bewachsenen Hang nahe dem Vermuntstausee. Dabei setzte er hart auf und zog sich Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Pilot mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.