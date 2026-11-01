Halloween in der Steiermark weitgehend ruhig – 40 Feuerwerkskörper beschlagnahmt

Die Halloween-Nacht ist in der Steiermark aus Sicht der Polizei weitgehend ruhig verlaufen. In Graz gab es nach Angaben der Exekutive nicht mehr Anzeigen als an einem gewöhnlichen Wochenende. In der Südsteiermark setzte die Polizei dennoch auf verstärkte Kontrollen und zog im Bezirk Leibnitz bei einer Schwerpunktaktion mehrere Bilanz ziehende Verstöße ans Licht.

Schwerpunktkontrolle im Bezirk Leibnitz

Bei der Kontrolle im Bezirk Leibnitz richtete die Polizei ihren Fokus auf die Fahrtüchtigkeit der Lenker, auf Geschwindigkeitsübertretungen sowie auf den technischen Zustand der Fahrzeuge. Zusätzlich wurde die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes überprüft. Gezielt suchten die Beamten zudem nach sogenannten Störsendern, mit denen sich der Diebstahlschutz von Fahrzeugen überwinden lässt.

Im Zuge der Kontrollen stellte die Polizei 40 pyrotechnische Gegenstände sicher. Außerdem wurden eine nicht näher bezifferte Menge Marihuana sowie verbotene Anabolika gefunden und beschlagnahmt.

Vier Fahrzeuglenker wurden wegen Alkohols am Steuer angezeigt, zwei von ihnen mussten ihren Führerschein vorläufig abgeben. Drei weitere Lenker waren ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs und wurden ebenfalls angezeigt. Bei fünf Fahrzeugen entdeckten die Kontrollorgane schwere technische Mängel und nahmen vor Ort die Kennzeichen ab.

Zwischenfälle in anderen Bundesländern

Während die Lage in der Steiermark ruhig blieb, kam es in anderen Teilen Österreichs zu Vorfällen. In Niederösterreich lösten Feuerwerkskörper einen Großeinsatz aus: Bei einer privaten Party in Baden wurden 45 Personen teils verletzt.

In Wien kam es in der Halloween-Nacht zu Randalen. Im Zusammenhang mit Versammlungen in der Innenstadt nahm die Polizei fünf Personen vorläufig fest, der Vorwurf lautete auf Widerstandshandlungen beziehungsweise den Verdacht der Sachbeschädigung. In der Salzburger Innenstadt rund um den Hanuschplatz feuerte eine größere Gruppe von Jugendlichen pyrotechnische Knallkörper ab. In Oberösterreich hingegen verlief die Nacht ähnlich ruhig wie in der Steiermark, größere Zwischenfälle blieben dort offenbar aus.

Verstärkte Kontrollen rund um Halloween

Rund um Halloween erhöhen Polizeidienststellen in Österreich regelmäßig ihre Präsenz im Straßenverkehr. Grund dafür ist die Erfahrung, dass in dieser Nacht traditionell vermehrt Feuerwerkskörper zum Einsatz kommen und größere Gruppen unterwegs sind, häufig auch in Verbindung mit privaten Feiern. Schwerpunktkontrollen wie jene im Bezirk Leibnitz dienen dabei nicht nur der Verkehrssicherheit, sondern auch der Überprüfung von Vorschriften, die im Alltag seltener im Fokus stehen, etwa dem Pyrotechnikgesetz.

Die Suche nach Störsendern für Fahrzeuge ist ebenfalls Teil gängiger Kontrollpraxis. Solche Geräte können technische Schutzmechanismen von Autos außer Kraft setzen und werden in erster Linie im Zusammenhang mit Fahrzeugdiebstählen eingesetzt. Ihre Verwendung und ihr Besitz sind in Österreich untersagt.

Auch die Kontrolle der Fahrtüchtigkeit hat bei solchen Schwerpunktaktionen traditionell hohen Stellenwert. Alkohol am Steuer zählt zu den häufigsten Anzeigegründen bei Verkehrskontrollen, wobei die Konsequenzen von Anzeigen bis zur vorläufigen Abnahme des Führerscheins reichen können, abhängig vom festgestellten Alkoholisierungsgrad. Wird zudem festgestellt, dass ein Fahrzeug schwere technische Mängel aufweist, können die Kennzeichen direkt vor Ort abgenommen werden, um eine weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu verhindern, bis der Mangel behoben ist.