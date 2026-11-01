Halloween in Niederösterreich: Fassadenbrand durch Böller und Rauchgasvergiftungen überschatten friedliches Fest

In der Nacht auf Sonntag zogen in Niederösterreich wieder zahlreiche verkleidete Kinder von Haus zu Haus und riefen „Süßes oder Saures“. Sie waren als Fledermäuse, Vampire, Skelette und andere Gestalten unterwegs. Laut der Wirtschaftskammer Niederösterreich wollten mehr als zwei Drittel der Erwachsenen im Land Süßigkeiten und kleine Geschenke verteilen. Neben diesem friedlichen Brauchtum kam es in der Nacht aber auch zu mehreren Zwischenfällen, bei denen Pyrotechnik eine Rolle spielte.

Böller löst Fassadenbrand in Vösendorf aus

In Vösendorf im Bezirk Mödling musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Wohnhausbrand ausrücken. Die Fassade eines Wohnhauses war in Brand geraten. Nach Angaben der Ermittler wurde das Feuer durch einen Böller ausgelöst. Es entstand erheblicher Sachschaden.

In Baden erlitten zwei Personen bei einer privaten Party eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Vorfall ereignete sich, nachdem jemand im Innenraum einen Böller gezündet hatte.

Darüber hinaus wurden vereinzelt Mistkübel mit pyrotechnischen Gegenständen beschädigt. Zudem kam es zu Raufereien und Körperverletzungen. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Halloweennacht dennoch insgesamt als „ruhige Nacht“ und zog eine positive Bilanz. Es habe nicht mehr Vorfälle gegeben als an anderen Wochenenden.

Brauchtum zwischen Süßigkeiten und Feuerwerkskörpern

Halloween hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch in Österreich als fester Bestandteil des Herbstes etabliert, auch wenn der Brauch ursprünglich aus dem angloamerikanischen Raum stammt. Verkleidete Kinder ziehen dabei von Tür zu Tür, um mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ kleine Aufmerksamkeiten zu erbitten. Für den Einzelhandel und die Süßwarenbranche ist der Abend mittlerweile ein wirtschaftlich relevanter Termin, da viele Haushalte im Vorfeld gezielt Süßigkeiten für die Verteilung einkaufen.

Neben dem familienfreundlichen Teil des Abends gehört in vielen Regionen auch der Einsatz von Feuerwerkskörpern zum Geschehen rund um Halloween, auch wenn dieser nicht Teil des eigentlichen Brauchs ist. Pyrotechnische Artikel unterliegen in Österreich gesetzlichen Bestimmungen, die je nach Kategorie unterschiedliche Altersgrenzen und Verwendungsvorschriften vorsehen. Problematisch wird der Umgang mit Böllern und ähnlichen Produkten vor allem dann, wenn sie in der Nähe von Gebäuden, in Innenräumen oder unsachgemäß gezündet werden. Dabei können Brände entstehen, wie sie etwa durch den Funkenflug oder die Hitzeentwicklung von Feuerwerkskörpern ausgelöst werden können. Auch die Rauchentwicklung stellt insbesondere in geschlossenen Räumen ein Gesundheitsrisiko dar, da sich Rauchgase schnell anreichern und zu Vergiftungserscheinungen führen können.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten sind in der Halloweennacht in vielen Bundesländern traditionell in erhöhter Bereitschaft, da erfahrungsgemäß mit einer größeren Zahl an Einsätzen im Zusammenhang mit Pyrotechnik gerechnet wird. Auch die Polizei ist an diesem Abend verstärkt präsent, um bei Sachbeschädigungen oder tätlichen Auseinandersetzungen rasch reagieren zu können. Trotz dieser erhöhten Wachsamkeit zeigt die Bilanz einzelner Jahre, dass die Zahl der Vorfälle nicht zwangsläufig über dem Niveau gewöhnlicher Wochenenden liegen muss.