Halloween-Kontrollen in Wien: Hälfte der Clubs wies Sicherheitsmängel auf – ein Lokal geräumt

In der Halloween-Nacht haben Wiener Behörden 16 Veranstaltungsstätten und Nachtklubs kontrolliert. Bei der Hälfte der überprüften Betriebe stellten die Kontrolleure Sicherheitsmängel fest, darunter brennbare Dekoration, versperrte oder verstellte Notausgänge, fehlende Feuerlöscher und defekte Notausgangsleuchten. Durchgeführt wurden die Kontrollen von der Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), der MA 36 und der MA 59.

Betrieb mit rund 200 Gästen geräumt

Besonders gravierend fielen die Mängel in einem Lokal aus, in dem sich zum Zeitpunkt der Kontrolle rund 200 Gäste aufhielten. Dort war die Fluchtwegbeleuchtung irreführend angebracht, zudem verstellten Baumaterialien und Maschinen die Notausgänge. Die Behörden forderten die Betreiberin auf, die Betriebsanlage zu räumen. Die Betreiberin kam dieser Aufforderung nach.

Neben den baulichen und sicherheitstechnischen Mängeln registrierten die Kontrollteams auch Verstöße im Bereich der Lärmbelastung. Vier Lokalitäten erhielten Anzeigen wegen deutlich überhöhter Lautstärke bei Musikdarbietungen. In diesen Fällen überschritt die Beschallung die zulässigen Grenzwerte so deutlich, dass nach Einschätzung der Behörden eine akute Gesundheitsgefährdung für die Gäste bestand.

Der Magistrat erstattete darüber hinaus 15 weitere Anzeigen. Diese betrafen unter anderem Übertretungen der Gewerbeordnung, Verstöße gegen das Wiener Jugendschutzgesetz sowie Übertretungen des Maß- und Eichgesetzes. Das AMS legte zudem acht Anzeigen wegen Schwarzarbeit vor.

Gemeinsame Kontrollen mehrerer Behörden

Die Gruppe Sofortmaßnahmen ist in Wien regelmäßig im Einsatz, um gemeinsam mit anderen Dienststellen branchenübergreifende Kontrollen durchzuführen. Dabei bündeln verschiedene Behörden ihre jeweiligen Zuständigkeiten in einem einzigen Einsatz, um Betriebe umfassend zu überprüfen. Die MA 36 ist für Angelegenheiten des technischen Veranstaltungs- und Gewerberechts zuständig, während die MA 59 als Marktamt unter anderem die Einhaltung lebensmittel- und eichrechtlicher Vorschriften kontrolliert. Das AMS prüft in diesem Rahmen, ob Beschäftigte ordnungsgemäß angemeldet sind und somit sozialversicherungsrechtliche sowie arbeitsmarktrechtliche Vorgaben eingehalten werden.

Bei Kontrollen in der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche stehen grundsätzlich mehrere Schutzziele im Mittelpunkt. Dazu zählen die bauliche und betriebliche Sicherheit, etwa durch funktionierende Fluchtwege, ausreichend Feuerlöscher und eine klar erkennbare Notbeleuchtung. Ebenso im Fokus steht der Schutz vor gesundheitsschädlichem Lärm, der in Clubs und bei Musikveranstaltungen durch festgelegte Grenzwerte begrenzt wird. Hinzu kommen Vorgaben des Jugendschutzes, die etwa Aufenthaltszeiten oder den Zugang zu bestimmten Veranstaltungen regeln, sowie Bestimmungen der Gewerbeordnung, die den ordnungsgemäßen Betrieb eines Lokals sicherstellen sollen.

Insbesondere in der Nacht zu Halloween sind Veranstaltungsorte in Wien erfahrungsgemäß stark frequentiert, was die Bedeutung funktionierender Sicherheitseinrichtungen zusätzlich erhöht. Notausgänge, die versperrt oder durch Gegenstände blockiert sind, können im Ernstfall die Evakuierung eines Lokals erheblich erschweren. Auch eine falsch angebrachte oder nicht funktionierende Fluchtwegbeleuchtung kann im Notfall zu Orientierungsproblemen führen, insbesondere bei großer Besucherzahl und eingeschränkter Sicht durch Rauch oder Dunkelheit.

Verstöße gegen das Maß- und Eichgesetz betreffen in der Gastronomie in der Regel die korrekte Kennzeichnung und Messung von Ausschankmengen, etwa bei Getränken. Das Wiener Jugendschutzgesetz wiederum regelt unter anderem, zu welchen Zeiten und unter welchen Bedingungen sich Jugendliche in Lokalen oder bei Veranstaltungen aufhalten dürfen. Anzeigen wegen Schwarzarbeit stehen im Zusammenhang mit der Kontrolle, ob Mitarbeitende ordnungsgemäß bei den zuständigen Stellen gemeldet sind, was sowohl arbeitsrechtliche als auch sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen haben kann, sofern sich ein Verdacht erhär