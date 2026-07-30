Handelsgericht Wien weist Klage im Gastpatienten-Streit zwischen Wien und Niederösterreich ab

Handelsgericht Wien weist Klage im Gastpatienten-Streit ab

Das Handelsgericht Wien hat am Donnerstag eine Klage im sogenannten Gastpatienten-Streit zwischen Wien und Niederösterreich abgewiesen. Geklagt hatte ein Patient aus Niederösterreich, der Schadenersatz gefordert hatte.

Das Land Niederösterreich hatte das Verfahren als Musterprozess unterstützt.

Absage eines Operationstermins als Auslöser

Hintergrund der Klage war die Absage eines bereits zugesagten Operationstermins in einem Wiener Krankenhaus. Der Patient hatte argumentiert, aufgrund seines Hauptwohnsitzes in Niederösterreich benachteiligt worden zu sein.

Konflikt zwischen den Bundesländern

Der Streit zwischen Wien und Niederösterreich über die Aufnahme von Patienten aus anderen Bundesländern in Wiener Krankenhäusern besteht bereits seit mehreren Monaten.