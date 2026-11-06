Hard führt digitale Warteliste für Bootsliegeplätze ein – Weitergabe in der Familie wird erleichtert

Die Gemeindevertretung Hard hat am Donnerstagabend neue Vergaberichtlinien für Bootsliegeplätze beschlossen. In den Harder Häfen gibt es rund 1.450 Liegeplätze – mehr als in jeder anderen Gemeinde am Vorarlberger Bodenseeufer. Künftig soll eine digitale Warteliste eingeführt werden, zudem wird die Nutzung der Liegeplätze innerhalb von Familien erleichtert.

Neue Regeln für Vergabe und Weitergabe

Bislang durfte ausschließlich der Zulassungsinhaber mit dem jeweiligen Boot auf den See fahren. Diese Einschränkung entfällt: Boote können künftig innerhalb der Familie genutzt werden. Auch die Weitergabe von Liegeplätzen wird neu geregelt. Möglich ist dies an Eltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder oder Geschwister, sofern der Platz zuvor mindestens drei Jahre genutzt wurde. Im Verlassenschaftsfall entfällt diese Dreijahresfrist. Wer einen Liegeplatz übernehmen will, muss volljährig sein und seit mindestens fünf Jahren seinen Hauptwohnsitz in Hard haben.

Mit der Liegeplatzabrechnung hatte die Gemeinde zuvor einen Feedbackbogen an die Inhaberinnen und Inhaber verschickt. Rund zehn Prozent beteiligten sich an dieser Befragung. Auf Basis der neuen Richtlinien gehen künftig mindestens 80 Prozent der Liegeplätze an Personen mit Hauptwohnsitz in Hard, bis zu 20 Prozent können an Auswärtige vergeben werden. Auf die Warteliste für Harderinnen und Harder kommt dabei nur, wer seit mindestens fünf Jahren in der Gemeinde gemeldet ist. Der bisherige Gebührenzuschlag für Auswärtige entfällt, künftig zahlen alle Liegeplatzinhaber den gleichen Betrag.

Hintergrund: Gerichtsurteil zu Gebührenunterschieden am Bodensee

Die Vereinheitlichung der Gebühren steht im Zusammenhang mit einer rechtlichen Entwicklung, die zuvor andere Bodensee-Gemeinden betraf. Bregenz hatte von Nicht-Bregenzerinnen und Nicht-Bregenzern bislang 50 Prozent höhere Liegegebühren verlangt. Eine Bootsbesitzerin aus Dornbirn hatte dagegen geklagt. Die Gerichte, zuletzt der Oberste Gerichtshof, sahen in der unterschiedlichen Gebührenhöhe eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung und einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sowie gegen EU-Recht. In Bregenz hatten in der Folge 113 Betroffene Anspruch auf Rückzahlung, bis April 2025 zahlte die Gemeinde rund 137.000 Euro aus.

Einführung der digitalen Warteliste

Die digitale Warteliste wird in Hard in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt. Sie umfasst vier Kategorien: kleinere Motorboote bis zu einer Breite von zwei Metern und einer Länge von 6,5 Metern, größere Motorboote, Segelboote sowie Trockenliegeplätze. Plätze auf der Warteliste sind nicht übertragbar. Wer die Kategorie wechseln möchte, muss neu ansuchen. Wird ein angebotener Platz abgelehnt, wird der Antrag gestrichen. Für die Aufnahme in die Warteliste wird einmalig eine Gebühr von 50 Euro fällig, hinzu kommt eine jährliche Evidenzhaltegebühr von 30 Euro.

Bürgermeister Martin Staudinger wird im Zusammenhang mit den neuen Richtlinien mit einer Aussage zu Lebensqualität und Transparenz zitiert.

Vergleichbare Modelle in Nachbargemeinden

Auch andere Gemeinden am Vorarlberger Bodenseeufer haben ihre Wartelistensysteme zuletzt angepasst. Bregenz hat Ende 2025 ebenfalls eine Evidenzhaltegebühr eingeführt, die dort ebenso 30 Euro pro Jahr beträgt. In Bregenz stehen aktuell rund 1.500 Personen auf der Warteliste für einen Liegeplatz. Wer die Gebühr dort nicht entrichtet, wird von der Liste gestrichen. In Lochau wiederum wird für die Aufnahme in die Warteliste einmalig eine Gebühr von 100 Euro verlangt, die jedoch ausschließlich für Personen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde gilt.

Grundsätzlich sind Bootsliegeplätze an vielen Abschnitten des Bodenseeufers knapp, da die verfügbaren Hafenflächen begrenzt sind und die Nachfrage die Zahl der Plätze in mehreren Gemeinden deutlich übersteigt. Wartelisten und Vergaberichtlinien dienen in solchen Fällen dazu, die Zuteilung nachvollziehbar und einheitlich zu gestalten. Fragen der Gleichbehandlung von Einhe