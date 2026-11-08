Hauptbahnhof Wien: ÖBB gestalten Taxistand wegen Beschwerden über überhöhte Preise um

Am Taxistand beim Wiener Hauptbahnhof hat es Beschwerden von Kundinnen und Kunden gegeben. Berichtet wurde unter anderem von erhöhten Preisen, von illegalen Fixpreisen sowie von verweigerten Fahrten. Betroffen waren vor allem Touristinnen und Touristen. Die ÖBB wollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten handeln und den Standplatz auf dem Bahnhofsvorplatz Süd umgestalten.

Neue Zufahrt und klare Reihung für Taxis

Bisher gelangten die Taxis über eine eigene Zufahrt zum Standplatz. Dort standen die Fahrzeuge oft nebeneinander, wodurch die eigentliche Reihung nicht auf den ersten Blick ersichtlich war. Über einen Gehsteig erreichten Fahrgäste zudem die Haltestellen der Flughafen- und der Hop-On-Hop-Off-Busse, die sich in unmittelbarer Nähe befinden.

Mit dem Umbau soll sich der Ablauf ändern. Künftig sollen die Taxifahrerinnen und Taxifahrer zunächst links an den Bushaltestellen vorbeifahren. Ein markierter Fahrweg bringt sie anschließend schleifenförmig zu ihrem Standplatz. Das Aufstellen der Fahrzeuge soll dort nur noch hintereinander erlaubt sein, womit die Reihenfolge künftig eindeutig erkennbar sein soll.

Die Kosten für den Umbau stehen derzeit noch nicht fest. Als Baustart ist das kommende Frühjahr vorgesehen.

Organisation von Taxiständen an stark frequentierten Orten

Taxistände an großen Bahnhöfen und Flughäfen gehören grundsätzlich zu den am stärksten frequentierten Bereichen des örtlichen Taxiverkehrs. Üblicherweise regeln Betreiber solcher Standorte die Zu- und Abfahrt getrennt von anderen Verkehrsströmen, etwa von Bus- oder Straßenbahnlinien, um Überschneidungen und Wartezeiten zu vermeiden. Eine klare bauliche Führung der Fahrzeuge gilt dabei als ein Mittel, um die Reihenfolge der Taxis nachvollziehbar zu halten und Streitigkeiten unter Fahrgästen oder zwischen Fahrgästen und Fahrpersonal vorzubeugen.

Allgemein betrachtet hängt eine funktionierende Organisation an solchen Standplätzen von mehreren Faktoren ab, etwa von der baulichen Gestaltung der Zufahrt, von sichtbaren Markierungen für Fahrgäste und Fahrzeuge sowie von einer verständlichen Beschilderung. Gerade an stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten mit hohem Touristenaufkommen kann eine unübersichtliche Flächenaufteilung dazu führen, dass Fahrgäste die reguläre Reihenfolge nicht erkennen oder sich an das jeweils nächststehende Fahrzeug wenden, ohne dessen Position in der Warteschlange einschätzen zu können.

Preisgestaltung im Taxigewerbe

Im Taxigewerbe gelten in vielen Städten behördlich festgelegte Tarife, die sich meist aus Grundtarif, Kilometerpreis und möglichen Zuschlägen zusammensetzen. Davon zu unterscheiden sind individuell ausgehandelte Fixpreise, die in bestimmten Konstellationen rechtlich nicht zulässig sind, wenn sie außerhalb der vorgesehenen Tarifordnung vereinbart werden. Kontrollen solcher Vorgaben erfolgen üblicherweise durch die zuständigen Behörden, während Betreiber von Taxiständen in erster Linie für die bauliche und organisatorische Gestaltung des jeweiligen Standplatzes verantwortlich sind.