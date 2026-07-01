Heftige Unwetter in Niederösterreich: 50 Feuerwehreinsätze und dramatische Rettung auf der Donau

Unwetter mit Hagel und Gewittern trifft weite Teile Niederösterreichs

Am Mittwochnachmittag, 1. Juli 2026, zogen heftige Regenschauer und Gewitter über weite Teile Niederösterreichs. Besonders betroffen waren der Raum St. Pölten und Tulln sowie der Wechsel und die Umgebung von Traismauer.

Laut Feuerwehr wurden landesweit bis 19:45 Uhr insgesamt 35 Einsätze mit Auspumparbeiten verzeichnet, 15 weitere Einsätze betrafen umgefallene Bäume durch Wind. Zehn Einsätze waren zu diesem Zeitpunkt noch im Gange. Im Bezirk Melk kam es zu einer Menschenrettung.

Überflutungen in Sitzenberg-Reidling und Würmla

Die Gemeinden Sitzenberg-Reidling und Würmla im Bezirk Tulln waren besonders stark betroffen. Dort kam es zu Überflutungen von Kellern und Straßen. Die Bucklige Welt war in geringerem Ausmaß betroffen. Laut ORF-Wetterredaktion fielen im Raum Krumbach bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Am Wechsel sorgte Hagel zeitweise für winterliche Verhältnisse.

Gruppe auf der Donau in Not geraten

Beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug wurde am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr eine Gruppe von rund 60 Personen, die mit Kajaks und Kanus auf der Donau unterwegs war, von einem starken Unwetter überrascht. Mehrere Boote kenterten, acht Menschen – darunter zwei Kinder – stürzten ins Wasser. Feuerwehr und Schleusenaufsicht retteten die Personen. Anschließend passierte die Gruppe begleitet von vier Feuerwehrbooten die Schleuse. Das Rote Kreuz versorgte teilweise leicht unterkühlte Personen mit Decken. Niemand musste ins Krankenhaus.

Schweres Hagelunwetter bereits am Dienstag

Bereits am Dienstagabend hatte ein schweres Hagelunwetter den Raum Groß Gerungs im Bezirk Zwettl getroffen. In den Ortsteilen Oberrosenauerwald und Dietmanns gab es Schäden an Dächern und Photovoltaik-Anlagen. Die Hagelkörner erreichten Ausmaße von bis zu fünf Zentimetern, etwa in der Größe eines Golfballes. Die Feuerwehr rückte wegen Verklausungen und eines überfluteten Hackschnitzelbunkers aus. Laut Landesfeuerwehrverband gab es auch in anderen Landesteilen Einsätze, unter anderem in den Bereichen Göpfritz an der Wild, Thaua und Groß Siegharts. In Groß Siegharts wurde in der Nacht auf Mittwoch eine Tiefgarage überflutet. In Göpfritz an der Wild fuhren zwei Fahrzeuge in eine unter Wasser stehende Bahnunterführung, die Insassen wurden von der Feuerwehr befreit.