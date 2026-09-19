Heiße Sommer verändern Kärntens Insektenwelt drastisch

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Der heiße Sommer und der warme, trockene Frühling haben in Kärnten die Bestände mehrerer Insektenarten deutlich verändert. Wespen, Hornissen und Bremsen traten vermehrt auf, während die spanische Wegschnecke heuer kaum zu finden war. Das geht aus Beobachtungen der zoologischen Abteilung des kärnten.museum hervor.

Mehr Wespen, Hornissen und Bremsen

Laura Waldner, Leiterin der zoologischen Abteilung im kärnten.museum, verweist auf eine spürbare Zunahme bei Wespen und Hornissen im vergangenen Sommer. Auch Bremsen traten vermehrt auf. Deren Larven entwickeln sich über mehrere Jahre hinweg in feuchtem Boden, bevor die Tiere schlüpfen.

Auch bei gebietsfremden Arten zeigten sich Veränderungen. Die Tigermücke, die in Kärnten seit 2022 nachgewiesen wird, wurde im vergangenen Sommer allein in Klagenfurt rund 50 Mal registriert. Die Art kann das Dengue-Fieber übertragen. Ihre Eier haften bevorzugt an Blumentöpfen und Kübeln, während heimische Hausgelsen für ihre Vermehrung stehende Gewässer benötigen.

Der Kiefernprozessionsspinner, der in Kärnten seit 2016 nachgewiesen wird, war vor einigen Jahren im Kanaltal zu beobachten und ist seither weiter nach Kärnten gewandert. Die Art bildet auffällige Seidennester in den Baumkronen von Kiefern. Die Haare der Raupen können allergische Reaktionen hervorrufen. Auch der Borkenkäfer, der trockene Bedingungen bevorzugt, profitierte den Angaben zufolge von der Witterung. Miniermotte und chinesischer Marienkäfer haben sich mittlerweile ebenfalls in Kärnten etabliert.

Ein gegenteiliges Bild zeigt sich bei der spanischen Wegschnecke, die ursprünglich mit Pflanzenimporten eingeschleppt wurde. Der Zoologe Christian Wieser führt seit 2013 eine Schnecken-Statistik in einem Einfamilienhaus-Garten. Im Jahr mit dem höchsten Bestand wurden dort 24.000 Schnecken gezählt, heuer waren es nicht einmal 1.500.

Temperatur und Feuchtigkeit als entscheidende Faktoren

Insekten reagieren grundsätzlich sensibel auf Temperatur und Feuchtigkeit. Trockene und warme Phasen begünstigen üblicherweise Arten, deren Entwicklung wenig Feuchtigkeit benötigt, während Arten wie Schnecken, die auf feuchte Böden angewiesen sind, unter solchen Bedingungen häufig deutlich seltener auftreten. Umgekehrt können feuchte Böden, wie sie für die Larvenentwicklung von Bremsen nötig sind, auch nach trockenen Phasen noch ausreichend Lebensraum bieten, wenn die Feuchtigkeit in tieferen Bodenschichten erhalten bleibt.

Bei wärmeliebenden und ursprünglich nicht heimischen Arten spielt zusätzlich die allgemeine Erwärmung eine Rolle für die Ausbreitung in neue Regionen. Arten wie die Tigermücke oder der Kiefernprozessionsspinner stammen ursprünglich aus wärmeren Klimazonen und können sich bei entsprechenden Temperaturen in bislang für sie ungeeigneten Gebieten dauerhaft ansiedeln. Einmal etabliert, breiten sich solche Populationen häufig über mehrere Jahre schrittweise weiter aus, wie es bei der Wanderung des Kiefernprozessionsspinners vom Kanaltal in weitere Landesteile beobachtet wurde.

Auch bei einheimischen Insekten wie Wespen und Hornissen gilt eine warme Witterung im Frühjahr und Sommer allgemein als günstig für die Volksentwicklung, da sich Koloniegründung und Brutpflege unter solchen Bedingungen ungestörter vollziehen können. Kühle oder nasse Witterungsphasen wirken sich hingegen häufig hemmend aus.

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