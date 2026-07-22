Henndorf verhängt Bausperre gegen Verdichtung im Ortszentrum

Henndorf verhängt Bausperre für das Ortszentrum
Die Gemeinde Henndorf im Flachgau hat eine Bausperre über ihr Ortszentrum verhängt. Bürgermeister Martin Köllersberger (ÖVP) bestätigte den Erlass der Maßnahme.
Hintergrund ist eine zunehmende bauliche Verdichtung im Ort: Anstelle von Einfamilienhäusern entstehen zunehmend Wohnblöcke.
Hangabtrag für zusätzliches Geschoss
Für ein neues Bauvorhaben wurde ein Hang abgegraben. Dadurch erhielten die Bauherren ein zusätzliches Geschoss. Wo zuvor ein Einfamilienhaus stand, entstehen nun rund zehn Wohnungen samt Tiefgarage.
Neue Bebauungspläne in Vorbereitung
Die Gemeinde arbeitet an neuen Bebauungsplänen für das Ortszentrum. Diese sehen vor, dass auf 250 Quadratmetern Baugrund künftig nur eine Wohnung errichtet werden darf. Für 1.000 Quadratmeter Baugrund sind maximal vier Wohnungen vorgesehen.
Ein Quadratmeter Bauland kostet in Henndorf zwischen 400 und 900 Euro.
Hinweis zur Faktenprüfung
Diese Informationen wurden mit KI-Unterstützung auf Basis der vorliegenden Daten gegengeprüft und sprachlich aufbereitet. Die Angaben beziehen sich auf den zum Erstellungszeitpunkt verfügbaren Informationsstand.